3-0. Estados Unidos golea a Haití en su debut en el torneo Sub’20 de la Concacaf

Puebla (México), 25 jul (EFE).- La selección de Estados Unidos confirmó su condición de favorito este sábado con su goleada por 3-0 sobre Haití en su primer juego en el torneo de la Concacaf que se realiza en Puebla, población ubicada 130 kilómetros al oriente de la Ciudad de México.

Los goles del triunfo fueron de Dino Klapija, Rubén Ramos, de penalti, y Santiago Morales, también desde el manchón penal.

Estas selecciones forman parte del grupo A del Campeonato sub'20 de la Concacaf junto a Cuba y El Salvador, que tiene en juego cupos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.

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Ambos equipos empezaron el duelo a ritmo lento.

Al minuto 10 el partido se vio interrumpido por un corte de energía eléctrica que se solucionó aproximadamente 10 minutos después.

El equipo estadounidense se animó a ir al frente en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Al 38 capitalizó ese dominio en una acción por derecha, en la que Colin Guske centró al área, Dino Klapija recibió sin marca por izquierda y disparó al ángulo contrario del arco para el 1-0.

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En el inicio del segundo tiempo Haití adelantó líneas; estuvo cerca de empatar con un remate dentro del área de Clavens Exantus, pero Kayne Rizvanovich atajó.

Estados Unidos apretó. Al 60 generó peligro en jugada por el centro que Dylan Vanney remató a gol, pero el balón fue detenido con la mano, en la línea, por Volcin, quien fue expulsado por la acción que le costó un penalti a su equipo que cobró perfecto Rubén Ramos para el 2-0 al 62.

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El 3-0 cayó en el 89 por intermedio de Santiago Morales, quien convirtió el penalti cometido por el Tanis sobre el Contreras.

- Ficha técnica:

3. Estados Unidos: Kayne Rizvanovich; Brandon Dayes, Joshua Torquato, Chris Applewhite (B. Dunham, m.68), Christopher Cupps; Alex Shaw, Colin Guske (J. Mussenden, m.73), Dylan Vanney (J. Contreras, m.68); Rubén Ramos (S. Morales, m.82), Nimfasha Berchimas, Dino Klapija (S. Swan, m.83).

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Seleccionador: Gonzalo Segares

0. Haití: Carlos Bre; Marc-Arthur Alcimé, Marckidens Tanis, Stanley Volcin, S. Brun (Medine Zamor); Miguel Joseph, Ramy Fabilus (J. Charles, m.67), Emerson Laissé; Franco Celestin, Nikolai Pierre (W. Leconte, m.67) (K. Romulus, m.77), Clavens Exantus (D. Resil, m.67).

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Seleccionador: R. González.

Goles: 1-0, m.38: D. Klapija. 2-0, m.62: R. Ramos. 3-0, m.89: S. Morales.

Árbitro: Michael Venne, de Canadá. Amonestó por Haití a J. Charles y a S. Volcin, quien en el segundo lapso fue expulsado.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo A del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.EFE

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