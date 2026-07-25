Un nuevo sistema de satélites permitirá seguir la evolución de incendios en tiempo real

Madrid, 25 jul (EFE).- Un nuevo sistema impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA) pretende reducir la "brecha de información" con la que trabajan los servicios de emergencia durante los incendios forestales mediante el uso de constelaciones de satélites capaces de monitorizar la evolución del fuego en tiempo real.

El proyecto, denominado PiroSAR y cofinanciado por Telespazio Ibérica y la ESA, estará listo para actuar el próximo verano de 2027 y gracias a sus imágenes de radar de apertura sintética permitirá seguir los desastres a pesar de que las condiciones meteorológicas sean adversas, aunque el humo dificulte la visión e incluso en las horas de poca luz y durante la noche.

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De esta manara, PiroSAR funcionará 24 horas al día facilitando información para delimitar frentes activos, detectar cambios en el perímetro del fuego, elaborar mapas de vectores de propagación y generar información geoespacial preparada para su uso operativo.

Rapidez

La responsable de desarrollo de negocio en instituciones europeas y programas de observación de la Tierra de Telespazio Ibérica, Beatriz Revilla, explicó a EFE que el sistema combinará el uso de distintos satélites para conseguir imágenes fiables y generar informes sobre la evolución de los incendios "en un tiempo de tres a seis horas, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de los organismos responsables de emergencias".

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Estos servicios podrán acceder a la información a través de un portal web seguro o integrarla directamente en sus propios sistemas mediante una API -Interfaz de Programación de Aplicaciones-, de forma que "dispondrán de datos actualizados sin modificar sus herramientas habituales de trabajo".

Revilla subrayó que el mayor valor de la herramienta reside en la rapidez con la que puede proporcionar información útil durante una catástrofe de este tipo: "La clave no es tener muchos datos, sino la rapidez con la que podamos facilitar esos datos a las diferentes organizaciones de gestión de emergencias, pues si llegan, por ejemplo, doce horas después de haberlos obtenido, a lo mejor ya es demasiado tarde para usarlos".

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En España y en Europa

La fase de desarrollo del proyecto, de aproximadamente 15 meses, se desplegará en contacto con organismos de Canarias y Galicia "para adaptar la herramienta a las necesidades de los usuarios finales".

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Revilla ha confirmado la colaboración ya en marcha con entidades como el Parque Tecnológico de Fuerteventura o la Constelación Islas Canarias del Cabildo de Tenerife en el archipiélago canario, así como con el cuerpo de bomberos o la Universidad de Vigo en Galicia, entre otras.

Las aportaciones de estos socios "servirán para definir un sistema que posteriormente pueda implantarse en cualquier región" una vez finalizada la fase de desarrollo y validación.

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Las organizaciones promotoras de PiroSAR prevén iniciar la comercialización del sistema a partir del año próximo con entidades españolas y, para 2029, con otros organismos de emergencia europeos.

Los graves incendios registrados hasta ahora este verano están sirviendo, cuenta Revilla, para "capturar imágenes que podrían funcionar como un archivo" para entrenar y acelerar la fase de validación antes de la demostración en tiempo real en 2027.

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El desarrollo de esta tecnología coincide con una campaña de incendios que ya deja cifras preocupantes de superficie calcinada en un contexto de aumento de los grandes fuegos favorecidos por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas extremas. EFE