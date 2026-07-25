Temas del día de EFE España del domingo 26 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Miles de efectivos trabajan para tratar de controlar el devastador avance de las llamas en los complejos incendios que azotan parte de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila, donde el fuego ya ha quemado unas 45.000 hectáreas y ha afectado a unas 88.500 personas, en una jornada en la que el Gobierno ha asumido también la coordinación del siniestro de Almorox (Toledo).

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10:00h.- Navaluenga (Ávila).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una declaración institucional tras visitar el Puesto Avanzado de Mando de Navaluenga (Ávila). Puesto de Mando Avanzado

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará el próximo martes el ya tradicional balance del curso político que termina, en el que, pese a las dificultades para lograr consensos y la sombra de los casos de corrupción, pondrá en valor logros de su Ejecutivo y asegurará que pretende dar contenido a lo que resta de su mandato.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023506091)

LEY AMNISTÍA (Entrevista)

Barcelona - El líder de ERC, Oriol Junqueras, reflexiona en una entrevista con la Agencia EFE sobre la respuesta de los tribunales españoles al aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno está ultimando el decreto ley que aprobará este martes para contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta.

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TURISMO MASIFICACIÓN

Palma - Numerosas entidades sociales convocan una manifestación en Palma con el lema ‘Mallorca al límite’ para exigir un cambio de modelo económico que frene la masificación turística y garantice el bienestar de los residentes.

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- A las 19:00 horas

Madrid - El fenómeno turístico en España, que apunta a nuevos récords históricos, despierta distintas sensibilidades a lo largo y ancho de España, con más impacto en aquellas comunidades en las que las viviendas turísticas están agravando la crisis habitacional que sufre el país.

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SECTOR ELÉCTRICO

Madrid - El sector eléctrico valora la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de incrementar las garantías a las comercializadoras en España, y considera que puede aportar mayor estabilidad a este mercado, convertido en noticia por el proceso de inhabilitación a una treintena de compañías, incluida Holaluz.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023592279)

REGENERACIÓN MARINA

Madrid - Replantar praderas de posidonia o recuperar arrecifes de coral para preservar los océanos es el objetivo de la restauración y la regeneración marina, métodos con los que los expertos luchan contra la degradación del fondo del mar provocada por la actividad humana y el cambio climático.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014710570)

MÚSICA ÉXITOS

Madrid - Unos 20 años después de que las plataformas de "streaming irrumplieran en el ecosistema musical, no es que España no replique los podios de los principales mercados anglosajones, es que sus principales canciones no tienen cabida en el 'top 100' ni los nombres de sus intérpretes resultan familiares ya por estas latitudes en muchos casos. Javier Herrero.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8008998726)

JAZZ SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - La cantante y pianista canadiense Diana Krall cierra, con todas las entradas agotadas desde hace días, las actuaciones en el Kursaal del 61 Festival de Jazz de San Sebastián, una cita a la que el acordeonista Vincent Peirani, el trompeta Erik Truffaz y el saxo Antonio Lizana pondrán punto final en la Plaza de la Trinidad. Mercedes Zabaleta.

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CULTURA SACROMONTE

Granada - Enclavado en el Barranco de los Negros, frente a la Alhambra, un singular museo lleva más de 25 años reivindicando, más allá del flamenco, la esencia del Sacromonte, un barrio con identidad propia, la que a lo largo de los siglos le ha imprimido el pueblo gitano.

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MÚSICA SINSAL (Crónica)

Redondela (Pontevedra) - El festival de música Sinsal llega a su tercera y última jornada en la Illa de San Simón, desde donde irá a Portugal y al Camino de Santiago, tras descubrir varios grupos que nunca habían estado en España. Miguel Álvarez.

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SPENCER TUNICK

Las Palmas de Gran Canaria - El artista neoyorquino Spencer Tunick rinde homenaje a la comunidad LGTBI en el centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria con la instalación 'Gran Spectrum', en la que plasmará los colores de la bandera arcoiris en uno de sus clásicos desnudos colectivos.

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CINE COLECCIONISMO (Crónica)

Torrelavega (Cantabria) - Recuperar la historia de los cines de ciudad y sus promotores es el objetivo de una muestra, en la que un artista plástico de Torrelavega Aris Rosino trabaja recuperando carteles, objetos, programas y recuerdos guardados en cajones, de aquellas salas del siglo XX fueron espacios de ocio para miles de espectadores y que hoy han desaparecido. Javier G.Paradelo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- Segunda vuelta de las primarias del PSOE a la Alcaldía de Oviedo.

10:00h.- Navaluenga (Ávila).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una declaración institucional tras visitar el Puesto Avanzado de Mando de Navaluenga (Ávila). Puesto de Mando Avanzado

10:30.- San Sebastián.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, ofrece declaraciones a los medios de comunicación junto a la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, y el portavoz del PP en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Mikel Lezama. Espigón del muelle

10:45h.- Getxo(Bizkaia).- GOBIERNO VASCO.- El lehendakari, Imanol Pradales, realiza declaraciones en la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al Lehendakari Agirre. Puerto de Getxo. (Texto) (Foto)

11:15h.- Bembibre (León).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, clausura el XIV Congreso autonómico de Socialistas de Castilla y León. Casa de la Cultura. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

11:00h.- El Rosario (Tenerife).- EXPOSICIÓN MINIS.- Casi un centenar de minis participan en la XIII edición de la exposición de minis clásicos Virgen de Nuestra Señora de La Esperanza. Plaza del Ayuntamiento.

19:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Manifestación contra el turismo masivo y su impacto sobre la población residente con el lema 'Mallorca al límite'. Plaza de España

SOCIEDAD

09:20h.- Pamplona.- TESTIGOS JEHOVÁ.- Asamblea anual de los Testigos de Jehová bajo el lema 'Felices para siempre'. Navarra Arena.

10:00h.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona).- RUTA FIBROMIALGIA.- Comienza la Ruta 7000, una iniciativa solidaria que sale de Sant Cugatt del Vallès y recorrerá en moto 47 capitales de provincia para dar visibilidad a la fibromialgia y a otras enfermedades invisibles. Monasterio (Texto)

10:30h.- San Sebastián.- PARRILLA GETARIA.- Celebración del evento 'Getariako Itsas Parrilla', iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Getaria con motivo del 500 aniversario de la muerte de Juan Sebastián Elcano.

10:30h.- Alicante.- CLIMA OCÉANOS.- Más de un centenar de especialistas e investigadores de diferentes países han participado en la tercera edición del World Ocean Assessment (Evaluación Mundial de los Océanos), un proyecto impulsado por Naciones Unidas para analizar el estado de salud de los ecosistemas marinos del planeta y que constituye una referente para orientar las políticas de conservación de los mares a escala internacional. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CASA ÁRABE.- Colectivos ciudadanos organizan una performance colectiva en defensa de Casa Árabe. Embarcadero del Estanque del Parque de El Retiro

11:35h.- Gijón.- FESTIVAL AÉREO.- Festival Aéreo de Gijón. Bahía de San Lorenzo. (Foto)

13:00h.- San Asensio (La Rioja).- BATALLA CLARETE.- Miles de personas participan en la 47 edición de la 'Batalla del clarete', que se celebra en la localidad riojana de San Asensio, donde se utiliza como munición unos 40.000 litros de vino rosado. Pecho de las Cuevas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- València.- BATALLA FLORES.- Un millón y medio de flores se lanzan en la Batalla de Flores, un desfile con 30 carrozas que cierra la Gran Feria de València. Paseo de la Alameda.

20:00h.- Navaluenga (Ávila).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila). Asiste, por vía telemática, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

CULTURA Y TENDENCIAS

07:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SPENCER TUNICK.- El artista neoyorquino Spencer Tunick lleva a cabo en Las Palmas de Gran Canaria la instalación de desnudo colectivo «Gran Spectrum», concebida para plasmar la primera paleta cromática LGTBIQA+ del mundo en el marco del festival internacional Culture & Business Pride 2026. Plaza Santa Ana. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Soria.- FESTIVAL DESPOBLACIÓN.- La comarca de Tierras Altas acoge del 25 de julio al 1 de agosto la primera edición de PoblArte, un festival multidisciplinar, impulsado por la Asociación Cultural Sara Guzmán, en el que cuatro municipios sorianos albergarán conciertos, talleres y una residencia artística para estrechar lazos entre creadores y vecinos. (Texto) (Foto)

10:30h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa del trompetista estadounidense Charles Tolliver, que participa en el 61 Festival de Jazz de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. Sala China.

18:00h.- Zaragoza.- LOLITA FLORES.- Lolita Flores protagoniza “Poncia”, una obra de Pentación Espectáculos y Teatro Español dirigida por Luis Luque con la que el Teatro de las Esquinas despide su 14ª temporada. Teatro Esquinas.

19:00h.- Calasparra.- TOROS CALASPARRA.- Primera novillada sin caballos del XVII Trofeo Espiga de Plata, con reses de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Jaime Torija, Jesús Montiel, Ruiz de Palazón, Alejandro Chávarri y Óscar Campos. Plaza de Toros de Calasparra.

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA URBANA.- Concierto del cantante colombiano Kapo. Palmetum.

20:00h.- Cullera (Valencia).- MÚSICA FESTIVAL.- Última jornada del Zevra Festival, con las actuaciones de Anuel AA, Chanel, Juan Magán, Álvaro Soler, Metrika, Ginestà y La Pantera. Playa.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Chayanne en el Roig Arena, que se enmarca en el “Bailemos Otra Vez Tour 2026”, con sus grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes. Roig Arena.

22:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- MÚSICA CAMELA.- Concierto del dúo Camela en las fiestas de Gáldar (Gran Canaria). Recinto cultural La Quinta.

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de "Declaración de amor (Para siempre)" del Teatro de la Abadía, dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.

23:00h.- València.- FESTIVAL PIROTÉCNICO.- El Festival Pirotécnico de València concluye con el espectáculo "Rapsodia Estival", de Pirotecnia del Mediterráneo, que disparará 178 kilos de materia pirotécnico en nueve minutos y medio. Plaza del Ayuntamiento.

EFE

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