Seis atendidos en el incendio de Castellón, tres de ellos ingresados por inhalar humo

(Corrige por error de la fuente informante, ya que un séptimo herido por quemaduras no tiene relación con el incendio)

València, 25 jul (EFE).- Un total de seis personas han sido atendidas por el incendio forestal declarado este sábado en la Vall d'Uixò (Castellón), tres de las cuales permanecen ingresadas por inhalación de humo en el hospital de La Plana.

PUBLICIDAD

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), son seis las personas que han tenido que ser atendidas en urgencias en relación con este fuego, de las que tres han quedado ingresadas por inhalación de humo.

El incendio se ha declarado la mañana de este sábado en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, y hasta el momento ha obligado a desalojar tres municipios con unas 6.000 personas (Vilavella, Artana y Eslida), así como algunas viviendas rústicas de la Vall d'Uixò. EFE

PUBLICIDAD