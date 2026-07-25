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Protección Civil prevé evolución más favorable de incendio de Madrid por cambio de viento

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Madrid, 25 jul (EFE).- Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.

Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.

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Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.

Respecto a la calidad del aire, "es mala" para partículas PM2,5 y PM10, según la actualización de datos de las 07:00).

Además, si hay desplazamientos en vehículo, hay que activar la recirculación de aire interior. EFE

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