Otros cinco pueblos más se suman a los siete ya evacuados en el Alto Tiétar (Ávila)

(Actualiza la noticia NA6265 con otro pueblo más evacuado, Pedro Bernardo)

Ávila, 25 jul (EFE).- Otros cinco pueblos, que suman una población censada cercana a los 2.400 habitantes, tienen orden de evacuación en el Alto Tiétar, donde esta mañana ya pasaron por el mismo trance otros siete pueblos de la misma zona, con unos 12.000 habitantes censados.

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Se trata de las localidades de Mijares, Gavilanes, Fresnedilla e Higueras de las Dueñas, y Pedro Bernardo, que se encuentran en esta zona del sureste de la provincia de Ávila, hasta donde han llegado las llamas tras superar la sierra que separa el Valle del Tiétar del Valle del Alberche, donde el viernes se originó este fuego en Burgohondo (Ávila).

De esta manera, son ya más de 40.000 las personas que permanecen confinadas o evacuadas en un total de 14 pueblos, ya que a los 11 desalojados en el Alto Tiétar, se suman otros cuatro de la zona del Alberche: Burgohondo; Villanueva de Ávila; El Hoyo de Pinares y en El tiemblo, la zona de La Atalaya.

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Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los incendios de Madrid y Ávila abarcan un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales, 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros, y el segundo, 24.000 hectáreas y 100 kilómetros de perímetro.

Los actuales focos que han derivado hasta ahora en más de 88.500 evacuados y confinados en las áreas afectadas se consideran "extremos, es decir, quedan fuera de la capacidad de extinción, pues emiten más de 10.000 kW por metro", según ha indicado a EFE Víctor Resco de Dios, ingeniero experto en ecosistemas terrestres.

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En este sentido, señala que ambos focos "están interactuando con la capa límite de la atmósfera y se acoplan a las capas frías de la atmósfera y generan estas nubes, los pirocúmulos".

Además, "tienen mucha mayor aireación y muy aleatoria, lo que complica su gestión y su extinción", señala, antes de matizar que este tipo de incendios se clasifican como de "sexta generación".EFE

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