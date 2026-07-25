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Norris: "Es una sensación fantástica volver a estar en la 'pole'"

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Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, que sale primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que "es una sensación fantástica volver a estar en la 'pole' después de tanto tiempo".

"Es una sensación fantástica volver a estar en la 'pole' ya hacía algún tiempo, pero he sido optimista durante todo el fin de semana", comentó Norris tras lograr su decimoséptimo puesto de honor en una parrilla de Fórmula Uno -el primero del año y el primero del curso que no se anota Mercedes-, una posición que no ocupaba desde el pasado Gran Premio de Las Vegas (EEUU), en noviembre del año pasado.

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"El coche funcionó muy bien y el equipo ha hecho un trabajo sensacional con las nuevas evoluciones, sin las que no estaríamos aquí", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol y que este domingo buscará su duodécima victoria en la Fórmula Uno, que también sería su primera de esta temporada, en la que ocupa el quinto puesto en el campeonato, con 103 puntos, exactamente 101 menos que el líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que sale séptimo este domingo.

"Mientras que mis últimas vueltas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación) no fueron perfectas, tuvimos ritmo cuando fue necesario y haber asegurado la 'pole' es un gran impulso para todos nosotros", apuntó Lando, que cuenta 46 podios en la categoría reina.

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"Con miras a la carrera, estamos en la mejor posición en la que hemos estado esta temporada, pero espero una lucha dura el domingo. Los Ferrari han mostrado un ritmo increíble y la degradación de los neumáticos va a ser un factor determinante", dijo.

"Salir primero es, obviamente, una ventaja aquí, pero necesitaremos una buena salida y una gran estrategia en carrera porque batirles no va a ser para nada fácil", opinó Norris tras firmar la 'pole' en Hungría. EFE

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