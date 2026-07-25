Espana agencias

Muere un bebé ahogado en una piscina particular de Vigo

Guardar
Google icon

Santiago de Compostela, 25 jul (EFE).- Un bebé ha fallecido este viernes después de sufrir un ahogamiento en una piscina particular de Vigo, según ha informado el 112 de Galicia, en un suceso que, a falta de la autopsia, apunta a un accidente y sobre el que, por el momento, no consta una investigación abierta.

El 112 Galicia ha informado de que recibió la llamada de alerta a las 17:40 horas de un particular que solicitaba asistencia médica urgente para el bebé, que sufría dificultades respiratorias tras ahogarse en una piscina privada.

PUBLICIDAD

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron salvar la vida del menor.

Asimismo, el 112 solicitó la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GIPCE) para prestar apoyo especializado a la familia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 25 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 25 de julio

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 25 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Barcelona este 25 de julio

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

El club alemán eleva el precio del joven atacante tras una temporada destacada y el interés de varios grandes de Europa

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

ECONOMÍA

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

DEPORTES

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti