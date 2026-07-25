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María Vicente vuelve a reinar en el heptatlón y roza el récord de España

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Málaga, 25 Jul. (EFE).- La catalana María Vicente confirmó este sábado su regreso a la élite del atletismo nacional al proclamarse campeona de España de heptatlón en los Campeonatos de España disputados en Málaga, donde sumó 6.174 puntos después de completar un concurso sobresaliente que la mantuvo con opciones de batir el récord de España hasta la última prueba.

La atleta del Nike Running Club, de 25 años, dejó atrás la grave lesión que frenó su progresión y volvió a exhibir el enorme talento que la convirtió en una de las grandes referencias de las pruebas combinadas. Su actuación fue de menos a más y llegó a los 800 metros finales con posibilidades matemáticas de superar la plusmarca nacional, aunque necesitaba un registro cercano a los 2:15.

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Vicente peleó hasta el final, pero cruzó la meta con un tiempo de 2:18, suficiente para asegurar el título con 6.174 puntos, aunque insuficiente para alcanzar el récord de España. Pese a ello, su imagen fue la de una atleta plenamente recuperada y nuevamente preparada para competir al máximo nivel.

La medalla de plata correspondió a Sofía Cosculluela, de 22 años, que protagonizó otro de los grandes momentos del campeonato al alcanzar los 6.019 puntos, una marca que la convierte en la tercera española de la historia en superar la barrera de los 6.000 puntos en un heptatlón. La atleta de la Diputación Valencia completó una competición de enorme regularidad que confirma su irrupción entre las mejores especialistas nacionales.

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El podio lo completó Andrea Medina, representante de la AD Sprint, con 5.775 puntos, mientras que Paula Pérez, con marca personal de 5.552 puntos, y Miren Ederra, también con mejor registro de su carrera al sumar 5.415 puntos, ocuparon la cuarta y la quinta posición, respectivamente. EFE

jmd/apa

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