Espana agencias

Los incendios provocan el cierre de 35 carreteras en toda España

Guardar
Google icon

Madrid, 25 jul (EFE).- Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva.

Según el balance del Ministerio de Interior distribuido a los medios, a las 7 de la mañana de hoy, 35 vías, -todas autonómicas y locales- permanecen cerradas por los incendios, la mayoría de ellas en ambos sentidos.

PUBLICIDAD

Los cortes en Castilla-La Mancha afectan a las vías de Guadalajara que comunican localidades como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce o Arbancón.

En la Comunidad de Madrid hay cortes en las vías de los municipios afectados por el incendio de la sierra que ha provocado la evacuación de más de 50.000 personas.

PUBLICIDAD

También en Ávila, donde hay más de 13.000 personas evacuadas, hay cortes en las carreteras entre Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo o Burgohondo, entre otros.

En Teruel, tres carreteras se encuentran cerradas, las de Ejulve y las que unen Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y con Castellote.

En Huelva, la vía afectada es la A-475 en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Tharsis. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor da por fin un respiro: bajan de golpe las temperaturas en plena emergencia nacional por los incendios y se esperan lluvias en el norte

Solo siete provincias permanecen en riesgo por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología

El calor da por fin un respiro: bajan de golpe las temperaturas en plena emergencia nacional por los incendios y se esperan lluvias en el norte

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego en Madrid

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han afectado a más de 60.000 personas

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego en Madrid

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 25 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 25 de julio

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 25 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 25 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Qué es y cómo funciona el mecanismo de respuesta de protección civil de la UE que ha pedido España ante el avance de los incendios

Última hora del caso Zapatero: dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

ECONOMÍA

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

DEPORTES

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

De influencers a boxeadores en menos de un año: así ha evolucionado el entrenamiento en La Velada del Año de Ibai Llanos

El Real Madrid entra en la puja por Yan Diomandé y negocia con el RB Leipzig por el extremo marfileño

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”