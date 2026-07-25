Los incendios provocan el cierre de 35 carreteras en toda España

Madrid, 25 jul (EFE).- Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva.

Según el balance del Ministerio de Interior distribuido a los medios, a las 7 de la mañana de hoy, 35 vías, -todas autonómicas y locales- permanecen cerradas por los incendios, la mayoría de ellas en ambos sentidos.

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Los cortes en Castilla-La Mancha afectan a las vías de Guadalajara que comunican localidades como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce o Arbancón.

En la Comunidad de Madrid hay cortes en las vías de los municipios afectados por el incendio de la sierra que ha provocado la evacuación de más de 50.000 personas.

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También en Ávila, donde hay más de 13.000 personas evacuadas, hay cortes en las carreteras entre Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo o Burgohondo, entre otros.

En Teruel, tres carreteras se encuentran cerradas, las de Ejulve y las que unen Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y con Castellote.

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En Huelva, la vía afectada es la A-475 en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Tharsis. EFE