Los Gallos empiezan el Gran Premio de Gran Bretaña muy cerca de la final

Redacción Deportes, 25 jul (EFE).- Los Gallos, el equipo español de SailGP, se quedaron al borde de clasificarse para la final del Gran Premio de Portsmouth (Gran Bretaña), y tendrán que intentar el pase de ronda en la jornada del domingo.

Sería la sexta final consecutiva esta temporada para el equipo liderado por Diego Botín, que empezó la competición en Gran Bretaña con un segundo, un primero y un sexto puestos, para terminar el día en tercera posición del grupo A. Los dos primeros de cada grupo pasan a la final, con la adopción del nuevo formato de flota dividida.

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En la primera carrera, la salida no fue buena para los Gallos, pero el F50 Victoria fue de menos a más y remontó hasta el segundo puesto. En la segunda manga, los españoles pelearon cara a cara con la Canadá de Gilles Scott, hasta el ataque definitivo de los Gallos en la última boya.

La tercera carrera, no obstante, empañó el rendimiento de España. La salida no fue mala, pero una penalización por no dejar campo de maniobra a Brasil obligó a los de Diego Botín a retrasarse hasta el último lugar. Solo pudieron remontar una posición, hasta la sexta, y no sumaron puntos para la clasificación del grupo.

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Así, tras la primera jornada, los Gallos son terceros en el grupo A, con nueve puntos, uno menos que Canadá y dos menos que Nueva Zelanda. Deberán superar a uno de estos dos equipos, al menos, para entrar en la final del domingo.

La siguiente cita del año, la novena, será el Gran Premio de Sassnitz (Alemania), los próximos días 22 y 23 de agosto. EFE