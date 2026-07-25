Espana agencias

La RFEF pone la Ciudad del Fútbol a disposición de los afectados por los incendios

Guardar
Google icon

Madrid, 25 jul (EFE).- La residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) alojará a familias afectadas por los incendios en el oeste de la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Esta iniciativa solidaria se gestiona en coordinación directa con el Ayuntamiento de Las Rozas, institución que centraliza parte de la acogida de los ciudadanos desplazados, así como con Protección Civil. Las familias ocuparán las habitaciones de la Residencia de la Selección, instalaciones de uso habitual de los equipos nacionales", informó el organismo.

PUBLICIDAD

Además, la RFEF incidió en que "se priorizará a los núcleos familiares en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social".

Los incendios de la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid han provocado la evacuación de 23 municipios, con 59.488 personas afectadas, y el confinamiento de otros siete, afectando a 29.132 ciudadanos, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

En la Comunidad de Madrid son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

En la provincia de Ávila, las 11 poblaciones evacuadas son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

Por su parte, las tres localidades confinadas son Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han provocado miles de evacuaciones y confinamientos

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 25 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 25 julio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

De llegar tarde a sufrir problemas técnicos: Ibai Llanos da una segunda oportunidad en La Velada del Año VI al artista que protagonizó una polémica en 2024

El evento de boxeo reúne en Sevilla a los artistas principales de habla hispana frente a millones de espectadores

De llegar tarde a sufrir problemas técnicos: Ibai Llanos da una segunda oportunidad en La Velada del Año VI al artista que protagonizó una polémica en 2024
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el tercer combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul, en vivo

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el tercer combate entre Edu Aguirre y Gastón Edul, en vivo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El dilema del FC Barcelona: por qué el masculino sigue fichando mientras el femenino deja escapar a sus estrellas gratis