La RFEF pone la Ciudad del Fútbol a disposición de los afectados por los incendios

Madrid, 25 jul (EFE).- La residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) alojará a familias afectadas por los incendios en el oeste de la Comunidad de Madrid y en Castilla y León, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Esta iniciativa solidaria se gestiona en coordinación directa con el Ayuntamiento de Las Rozas, institución que centraliza parte de la acogida de los ciudadanos desplazados, así como con Protección Civil. Las familias ocuparán las habitaciones de la Residencia de la Selección, instalaciones de uso habitual de los equipos nacionales", informó el organismo.

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Además, la RFEF incidió en que "se priorizará a los núcleos familiares en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social".

Los incendios de la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid han provocado la evacuación de 23 municipios, con 59.488 personas afectadas, y el confinamiento de otros siete, afectando a 29.132 ciudadanos, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

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En la Comunidad de Madrid son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

En la provincia de Ávila, las 11 poblaciones evacuadas son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo.

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Por su parte, las tres localidades confinadas son Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros. EFE