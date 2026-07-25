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El mundialista Mora le da triunfo al Tijuana, que sube al liderato del Apertura mexicano

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Tijuana (México), 24 jul (EFE).- El mundialista Gilberto Mora, joya del fútbol mexicano, convirtió hoy un gol para darle a los Xolos de Tijuana un triunfo por 1-0 sobre el León que puso al equipo en la primera posición del torneo Apertura.

Mora hizo su debut de campenato en el arranque del segundo tiempo y, con su presencia, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu mejoró, de manera que en el 53 aseguró la victoria con un penalti bien cobrado por el joven de 17 años.

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León había tenido la posesión de la pelota la mayor parte del primer tiempo, pero fueron los Xolos de Abreu los que estuvieron más cerca de tomar ventaja, con un penalti cobrado por el marroquí Mourad El Ghezouani, detenido por el guardameta Óscar García.

Después del gol de Mora, Tijuana defendió bien la ventaja ante un León luchador, que no pudo aprovechar las oportunidades en el área rival.

Los Xolos sumaron su segundo triunfo en dos salidas y encabezan la clasificación con seis puntos y mejor diferencia de goles a favor y en contra que Cruz Azul, en la segunda plaza, también con paso perfecto.

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En otro partido, los Potros de Hierro del Atlante empataron 1-1 con el América y sumaron su primer punto en su regreso a la Primera división después de 12 años.

El colombiano Cristian Borja le dio ventaja a los azulcremas, pero el Atlante no se achicó, adelantó líneas y emparejó la pizarra con una diana de Eugenio Pizzuto, su segundo gol en dos encuentros.

América dominó en el inicio del duelo, pero, tras ser alcanzado, en el minuto 66, batalló para recuperarse ante un oponente incisivo, que jugó sin complejos ante uno de los favoritos al título.

Con un triunfo, un empate y cuatro puntos, América va tercero de la tabla de posiciones, en tanto Atlante aparece undécimo con un empate y un revés en dos salidas.

El Apertura comenzó el pasado martes con dos partidos adelantados por la participación del Cruz Azul y el Toluca mañana en el partido por el título Campeón de campeones del fútbol mexicano.

Los Azules fueron de menos a más para derrotar por 2-1 al Puebla con anotaciones de Luka Romero y del nigeriano Christian Ebere, en tanto los Pumas UNAM superaron por 1-2 al Toluca, con dianas de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova.

La segunda jornada continuará mañana, cuando las Chivas de Guadalajara recibirán al Juárez FC, Santos Laguna al Atlas y Tigres UANL al San Luis.

El domingo, los Rayados de Monterrey visitarán al Necaxa y Querétaro al Pachuca.EFE

(fotos)

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