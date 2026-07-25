El fuego de Ejulve baja a Situación Operativa 1 y se desmovilizan UME y medios del Miteco

Zaragoza, 25 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha rebajado el nivel de emergencia del incendio forestal de Ejulve (Teruel) a Situación Operativa 1, Nivel 1, con lo que se desmovilizan la Unidad Militar de Emergencias, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y los Bomberos del Ayuntamiento de la capital aragonesa y la Diputación de Zaragoza.

Las labores de extinción a lo largo de la jornada han mejorado la situación y se han producido pocas incidencias y reproducciones, por lo que se prevé dar por estabilizado en las próximas horas, como ha informado el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúez de Castro, tras la reunión esta tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

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Esta mejoría, ha explicado, permite una desescalada de los medios dispuestos por otras administraciones para que puedan atender los fuegos que sufren otras comunidades "mucho más graves", como el de Madrid o Castellón.

Además, ha avanzado que si no se producen imprevistos esta noche, a partir de mañana podrán empezar a regresar a sus casas las personas desalojadas por este incendio -175 de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-.

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En cuanto al incendio de Plan, en el Pirineo oscense, ha indicado que la situación no ha cambiado respecto a los últimos días y que continúan las descargas de agua en la parte superior, pero las tormentas de hoy no han ayudado, porque en la zona "no ha caído una gota".

Ha explicado que este caso, complejo por la orografía, se han utilizado algunas formas de extinción novedosas que sí han servido, como llevar bolsas de agua a la parte superior del incendio para llegar por caída con mangueras hasta puntos calientes, pero ha apuntado que es necesario que llueva para tener que echar agua todo el verano.

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Esta noche continuarán trabajando en el incendio de Ejulve 8 cuadrillas, 6 autobombas, 3 agentes de protección de la naturaleza, un director técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Teruel, mientras que en el de La Cerollera, que hoy se ha dado por estabilizado, permanecerán cuatro cuadrillas con autobombas para atajar cualquier rebrote que se pueda producir, y en el de Plan, un agente de protección de la naturaleza. EFE