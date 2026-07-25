Domingo, 26 de julio de 2026

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CICLISMO TOUR

París. Con el esloveno Tadej Pogacar como líder indiscutible y virtual campeón, con cinco triunfos de etapa en la presente edición, el Tour de Francia llega ese domingo a los Campos Elíseos al final de una jornada que ha reducido su recorrido de los 132,5 kilómetros iniciales a 89 a causa de la necesidad de implicar fuerzas del orden y bomberos en la lucha contra los incendios en el país galo. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

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AUTOMOVILISMO GP. DE HUNGRÍA

Redacción deportes. El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del australiano Oscar Piastri (McLaren).

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ATLETISMO CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Málaga. Este domingo se disputa la tercera y última jornada de los Campeonatos de España de atletismo al aire libre de Málaga con las finales de 800 y 1.500 metros masculinas y femeninas, 110 metros vallas hombres y 100 vallas mujeres y relevos 4 por 100 y 4 por 400 en ambas categorías.

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GOLF LIV

Redacción deportes. El jugador australiano Lucas Herbert aspira este domingo en el Reino Unido a su segunda victoria de la temporada en LIV, la liga saudí de golf, con tres golpes de margen sobre el estadounidense Bryson DeChambeau, quien, en caso de ganar, recortaría distancia al español Jon Rahm en la general del circuito.

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WATERPOLO COPA DEL MUNDO (F)

Redacción deportes. La selección española femenina se enfrenta este domingo a la Estados Unidos, campeona de las cuatro últimas ediciones y segunda selección más laureada de la historia del torneo, por conquistar el único gran título que falta en su palmarés, la Copa del Mundo.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de España al aire libre, en Málaga. Última jornada

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring (15.00). (FOTO)

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- Mundial de Fórmula E. Tokio e-Prix-2.

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CICLISMO

- Tour de Francia. 21ª y última etapa (FOTO): Thoiry-París Campos Elíseos, de 89 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Clásica de Castilla y León.

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FÚTBOL

- El Barcelona femenino, actual campeón de todo en el concierto continental, arrancará este lunes con las habituales revisiones médicas y pruebas físicas previas al regreso al trabajo sobre el terreno de juego.

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- Amistosos: Rayo Vallecano-Feyenoord en el estadio De Kuip de Rotterdam (14.00) y Sevilla-Ceuta, en Sevilla (21.00)

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GOLF

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido).

- PGA Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU).

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MOTOCICLISMO

- Mundial MXGP Motocross. 13ª prueba. Gran Premio de la Rep. Checa, en el circuito de Loket. Dos carreras.

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TENIS

- Torneos ATP 250 Estoril (Portugal). Final

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania). Finales

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WATERPOLO

-. Superfinal de la Copa del Mundo femenina, en Sydney (Australia) (hasta 26). Final: España-Estados Unidos (8.15)

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