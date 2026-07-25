Desalojan un campamento próximo al Monasterio de Yuste por un incendio en Cuacos (Cáceres)

Mérida, 25 jul (EFE).- Un incendio forestal en Cuacos de Yuste (Cáceres), de nivel 1 de peligrosidad, ha obligado este sábado a desalojar por precaución un campamento con 16 menores próximo al Monasterio de Yuste, a cuyos visitantes la Guardia Civil ha pedido que permanezcan temporalmente en el recinto para no entorpecer las labores de extinción del fuego.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha decretado el nivel 1 de peligrosidad de este incendio por su posible afección a edificaciones aisladas.

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Un total de cinco medios aéreos, tres helicópteros y dos aviones anfibios, trabajan en la extinción del fuego de Cuacos de Yuste.

Según ha recogido el Plan Infoex en sus redes sociales, medios de este dispositivo autonómico y de la Guardia Civil están desplazados hasta el lugar.

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Participan en las labores de extinción tres unidades de bomberos forestales terrestres más un helitransportada.

Un agente del Medio Natural y dos técnicos en extinción también trabajan por sofocar el fuego en Cuacos de Yuste.

Como parte de las medidas preventivas adoptadas para garantizar la seguridad y facilitar la actuación de los servicios de emergencia, agentes de la Guardia Civil han informado a los visitantes que se encontraban en el Monasterio de Yuste de la conveniencia de permanecer temporalmente en el recinto.

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Todo ello con el fin de no entorpecer el tránsito de los vehículos de emergencia ni las labores de los servicios de extinción de incendios.

Asimismo, los menores desalojados, junto con los monitores y el personal del campamento, han sido acompañados hasta la localidad de Cuacos de Yuste, donde permanecerán atendidos mientras continúan los trabajos de extinción del incendio, según ha informado el instituto armado. EFE

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