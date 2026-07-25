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Desalojan a unas 6.000 personas de tres poblaciones por el incendio de Castellón

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(Actualiza con el desalojo de un nuevo municipio)

València, 25 jul (EFE).- Las autoridades están procediendo al desalojo de los municipios castellonenses de Vilavella, de unos 3.000 habitantes, Artana (de unos 2.000) y Eslida (de 800) como medida preventiva, debido a la cercanía y evolución del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón).

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La población de Vilavella, Artana y la propia Vall d'Uixò permanecían confinadas desde que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat les enviara un Es-Alert a tal efecto a causa del incendio de la Vall d'Uixò, donde también se está procediendo al desalojo preventivo de algunas viviendas rústicas.

Desde la Vicepresidencia primera y Conselleria de Igualdad se está preparando el traslado de personas dependientes de los municipios de Artana y la Vilavella a la residencia pública de Burriana, mientras que éste y otros municipios vecinos están acogiendo a animales domésticos y ganado desalojados.

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El incendio declarado la mañana de este sábado en La Vall d'Uixò, al sureste de la provincia de Castellón, se ha iniciado en varios focos, según han explicado a EFE fuentes municipales, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.

El fuego presenta una evolución negativa y se desplaza hacia el norte, hacia las localidades de la Vilavella y Artana, cuya población se está desalojando, junto con la de Eslida.

El primer conato se ha producido sobre las 09.30 horas en una zona urbana cercana a un colegio de la Vall d'Uixò y, una vez los bomberos han logrado apagarlo, se ha iniciado otro a unos 200 metros en una zona más forestal, han señalado las mismas fuentes.

Posteriormente, se han producido más fuegos, hasta provocar este incendio actual, que todavía no ha podido ser controlado, en una jornada en la que durante la mañana ha soplado en la zona un fuerte viento de poniente que ya ha amainado.

El fuego, cuya evolución es negativa, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar una urbanización de manera preventiva.

En las labores de extinción del incendio trabajan un total de 10 medios aéreos (7 de la Generalitat valenciana y 3 del Gobierno central), 6 unidades de bomberos forestales con autobomba y 4 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, entre otros, y también se ha movilizado una ambulancia SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, así como el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para seguir la evolución de los trabajos de extinción, según ha informado la Generalitat. EFE

(foto)

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