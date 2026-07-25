Baja la intensidad del incendio en Madrid, que afronta hoy una jornada "compleja"

Madrid, 25 jul (EFE).- Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento.

A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

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En cuanto a la red viaria, permanece restringida al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.

Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.

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Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. EFE

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