Azzi Fudd, primera novata en ganar el concurso de triples de la WNBA

Chicago (EE.UU.), 24 jul (EFE).- Azzi Fudd, primera elección absoluta en el draft WNBA de este año, se convirtió este viernes en la Wintrust Arena de Chicago en la primera novata en ganar el concurso de triples del All-Star WNBA.

Fudd, de 23 años y estrella de las Dallas Wings, firmó una espectacular marca de 30 puntos en la final ganada a la canadiense Bridget Carleton, jugadora de las Portland Fire.

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Fudd se había clasificado para la final con una marca de 24, pero disparó su nivel en el momento decisivo, al arrancar su turno conectando sus seis primeros tiros.

Carleton, que había sido la mejor en el primer turno con una marca de 29 puntos, no pasó de los 19 en la final.

Fudd se quedó a siete puntos del récord de puntos en la historia del concurso de triples del All-Star WNBA, ostentando por Sabrina Ionescu (37 puntos en 2023).

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La joven estrella de las Dallas Wings encaró el concurso con máxima concentración y pocas palabras.

"¿Qué tengo que hacer? Meter todos los tiros", zanjó en la breve entrevista previa al comienzo de la final.

Tras recibir el premio a la campeona, expresó su agradecimiento a sus compañeras, amigas y al público que acudió a la Wintrust Arena pagando entradas que superaban los 180 dólares.

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"Estoy muy agradecida, es increíble estar aquí invitada y esta gente fue increíble", dijo Fudd.

Además de Azzi Fudd y Bridget Carleton, también jugaron el concurso de triples de la WNBA Marina Mabrey (Toronto Tempo), Rhyne Howard (Atlanta Dream), Natisha Hiedeman (Seattle Storm) y Janelle Salaün (Golden State Valkyries), completando así un cuadro de seis especialistas en el perímetro.

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El evento que abrió el fin de semana de las estrellas, que concluirá este sábado con el All-Star Game, se organizó en la casa de las Chicago Sky.

Ubicado en el sur de la Ciudad del Viento, a pocos kilómetros del centro, este pabellón es sede habitual del Combine de la NBA, en el que los jóvenes talentos universitarios participan en ejercicios y pruebas antes de sumarse al draft.

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Es además la casa de los DePaul Blue Demons, que compiten en el baloncesto universitario.

La elite del baloncesto estadounidense se reunió en Chicago y, entre los espectadores, también se dejaron ver Jayson Tatum y Russell Westbrook. EFE