Antonelli pierde tres puestos en parrilla por sanción

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que acabó cuarto la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá séptimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, fue sancionado por no observar correctamente la reglamentación de pilotaje durante el periodo de banderas amarillas consiguiente al accidente del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull). EFE

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