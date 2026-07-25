3-3. El Málaga se estrena con tres goles ante un buen Leicester

Málaga, 25 jul (EFE).- El Málaga y el Leicester inglés empataron a tres goles en el primer amistoso malaguista en un partido vistoso, sobre todo en la segunda parte, que terminó en tablas gracias al tanto del centrocampista Carlos Dotor en la última jugada.

Tras unos primeros minutos de tanteo, el conjunto inglés, más rodado, con cinco partidos disputados de pretemporada, tomó la iniciativa del encuentro con varios acercamientos peligrosos al área malaguista.

PUBLICIDAD

El gol llegó de forma inesperada en el minuto 26, en un saque de esquina por la derecha lanzado por el delantero Louis Page y el guardameta Carlos López, se confió, no pudo despejar y el balón entró directamente.

Al Málaga se le veía escaso de ritmo y con muchos problemas de creación para intentar llegar al área del equipo inglés, aspecto que aprovechaba el Leicester, con una bala por la derecha como Will Alves, que tuvo el segundo muy cerca, pero su definición se marchó fuera.

PUBLICIDAD

Los cambios rehabilitaron la Málaga con la entrada de los goleadores Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, además de Dani Lorenzo, que le dieron otro ritmo con varias opciones de empatar e incluso con lanzamientos al larguero de Aaron Ochoa y al poste de Chupete.

El tanto del empate llegó en otra acción de estrategia, con dos grandes protagonistas y tras un saque de esquina por parte de Aaron Ochoa y el goleador Chupete, con un disparo raso, igualó en el minuto 53.

PUBLICIDAD

La situación cambió por parte del Málaga, mucha calidad, que quedó contrastada con una jugada personal de Aaron Ochoa, que se adentró en el área y por bajo batió al guardameta Stoolarczyk, dándole la vuelta al marcador en el minuto 68.

El partido, a pesar de ser de pretemporada estaba siendo vistoso, sobre todo en la segunda parte, con muchos cambios, y donde el equipo inglés, después de ir por debajo en el marcador adelantó líneas, se aprovechó del ritmo más tranquilo de los locales para igualar con un disparo de fuera del área de Woyo Coulibaly.

PUBLICIDAD

El Leicester buscaba la victoria, dominando, siendo superior al rival, y el tercer gol llegó en otro robo y Tommy Neale, con un disparo raso, batió a Andrés Céspedes.

Pero no estaba terminado, porque el Málaga no da nunca nada por perdido, y en el descuento, en una jugada de tiralíneas entre Dani Lorenzo, Niño, Chupete, y el pase de este a Carlos Dotor, sirvió para definir perfectamente e igualar el partido, que concluyó con seis goles.

PUBLICIDAD

-- Ficha técnica:

3 - Málaga: Carlos López; Fernández, Santaella, Recio, Dani Sánchez; Larrubia, Rafa Rodríguez, Arriaza, Joaquín; Juan Cruz, Jauregui. También jugaron Dani Lorenzo, Niño, Chupete, Haitam, Aaron Ochoa, Lobete, Izan Merino, Dotor, Otuneche, Óscar González y Céspedes.

PUBLICIDAD

3 - Leicester City: McCarthy; Joseph, Okoli, Ben Nelson, Thomas; Will Alves, Page, Mauididi, Skipp; Braybrooke, Otchere. También jugaron Stolarczyk, Souttar, Chaplin, Reid, Choudhury, Carr, Neale, Coulibaly, Faes y Hutchinson.

Gol: 0-1, m.26: Page. 1-1, m.53: Chupete. 2-1, m.68: Aaron Ochoa. 2-2, m.80: Coulibaly. 2-3, m.88: Neale. 3-3, m.93: Dotor.

Árbitro: Gonzalo González Páez (Colegio Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Neale. EFE

jrl/cb