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3-0. El Mallorca de Luis García se estrena con buenas sensaciones

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Palma, 25 jul (EFE). - El Mallorca de Luis García se estrenó con un triunfo solvente ante el Al-Fateh saudí por 3-0, en un duelo marcado por el calor y que dejó el sello de Luvumbo con un doblete, al que se sumó Abdón en la segunda parte.

El partido tuvo un ritmo muy lento, típico de pretemporada, con pocas conclusiones a sacar de lo que puede ser el Mallorca de Luis García esta temporada, aunque en su primera prueba ya salió con un 4-3-3 en el que Darder, Morlanes y Pablo Torre compartían centro del campo.

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La nota positiva fue Luvumbo, un jugador llamado a ser importante en la parcela ofensiva tras las buenas muestras que dejó durante su estancia en LaLiga EA Sports. De hecho, los dos tantos de la primera parte nacieron de sus botas.

El primero fue un zurdazo directo a la escuadra de Waleed Alanzi, tras una internada desde la banda derecha donde superó a tres defensas del Al-Fateh, y en el segundo aprovechó un pase en profundidad para regatear al guardameta y marcar a placer.

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La segunda parte arrancó con rotaciones masivas del técnico bermellón, dándole la oportunidad de debutar a incorporaciones de este verano como Aboubaka Soumahoro y Antoniu Roca, además de dar entrada al canterano Luis Orejuela.

Quien tuvo buenos minutos a la espera de concretar su futuro fue Jan Virgili, muy productivo desde la banda izquierda y dejando en bandeja el tercer gol a Abdón Prats, que solo tuvo que empujar su centro raso al corazón del área pequeña.

El próximo partido de los bermellones será el jueves, también en Marbella, contra el Al Ittihad Jeddah Club de Predrag Rajkovic, exguardameta del Mallorca, a partir de las 10:00 horas en lo que será el último compromiso antes de regresar a la isla. EFE

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