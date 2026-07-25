2-2. Yuri evita la primera derrota del Athletic en la pretemporada

Bilbao, 25 jul (EFE).- El Athletic Club empató con el Eibar (2-2) en el cuarto amistoso de preparación del equipo rojiblanco tras nivelar en dos ocasiones con goles de Gorka Guruzeta, antes de la media hora, y de Yuri Berchiche, en el tiempo extra, los tantos armeros marcados por Adu Ares y Javi Martón.

Después de solventar con tres cómodas victorias entrenamientos frente a rivales muy inferiores como Derio (0-3), Leioa (0-11) y Sestao River (0-2) el conjunto bilbaíno se topó esta vez con un contrario que, como se esperaba, elevó el nivel de exigencia y permitirá sacar mejores conclusiones a Edin Terzic.

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Empezó más enchufado el cuadro armero y tras un primer aviso de Magunazelaia el Eibar encontró premio a los cuatro minutos en una buena acción de Adu Ares que, tras recortar a Adama, sorprendió a Padilla con un disparo cruzado.

Los rojiblancos tardaron en reaccionar. Después de la lesión de Imanol García de Albéniz al cuarto de hora no fue hasta el minuto 25 cuando Gorka Guruzeta volvió a exhibir su olfato en esta pretemporada. El donostiarra, con una buena maniobra dentro del área, puso el 1-1 y firmó su quinto gol en esta fase de preparación.

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El tanto bilbaíno no achicó a un Eibar que volvió a adelantarse con un gol de otro exrojiblanco, Martón, en un cabezazo a centro de Garrido firmó el 1-2 y los visitantes pudieron incluso marcar el tercero en un duro disparo de Sarasketa rechazado por Padilla.

En la reanudación, ya sin la lluvia que cayó con fuerza en la primera media hora, el técnico eibartarra, Jokin Aranbarri, puso en liza a un once prácticamente nuevo mientras Terzic esperó a la hora para introducir el grueso de sustituciones. Solo Monreal y Rego, que como el miércoles en Sestao retrasó su posición al centro de la defensa, jugaron todo el partido.

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Poco reseñable en una segunda parte en la que el Athletic llevó la iniciativa aunque sin fluidez para poner en aprietos a un equipo muy sólido hasta que en el 91 Yuri, con un zurdazo desde fuera del área en una falta que tocó en corto Canales, evitó la que apuntaba aser la primera derrota rojiblanca de la era Terzic.

Ficha técnica:

2.- Athletic Club: Padilla (Santos, m.63); Areso (Hugo Rincón, m.63), Yeray (Ruiz de Galarreta, m.63), Monreal, Adama (Yuri, m.63); Rego, Jauregizar (Gere, m.63); Navarro (Selton, m.63), Sancet (Canales, m.63), Johaneko (Gift, m.63); y Guruzeta (Hierro, m.46).

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2.- SD Eibar: Magunagoitia (Bermejo, m.46); Álvaro Rodríguez (Cubero, m.46), Korta (Lumbreras, m.73), Arbilla (Arana, m.46), Imanol (Sarasketa, m.16); Sergio Álvarez (Carrasco, m.46), Aleix Garrido (Mada, m.46); Adu Ares (Asenjo, m.46), Magunazelaia (Pejiño, m.46), Eric (Hugo García, m.46); y Martón (Bautista, m.46).

Goles: 0-1, m.4: Adu Ares. 1-1, m.25. Guruzeta. 1-2, m.33: Martón. 2-2, m.91: Yuri.

Árbitro: Ekaitz García Arriola (Comité vasco). Mostró tarjetas amarillas a Rego (m.18) y a Arana (m.82).

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada del Athletic, segundo del Eibar, disputado en el campo de Gazituaga de la localidad vizcaína de Zamudio. EFE

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