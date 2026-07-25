1-0. El Celta tumba al Sporting con un gol de Hugo González

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 25 jul (EFE).- El Celta sumó su primera victoria de la pretemporada en el segundo partido de preparación que disputó este sábado contra el Sporting de Gijón, al que tumbó con un solitario tanto del jugador del filial Hugo González, que sigue sumando méritos para quedarse en la primera plantilla.

El extremo valenciano, máximo goleador del Celta Fortuna y héroe del histórico ascenso del filial a Segunda División, no será jugador sub-23 la próxima temporada, por lo que no podrá alternar el filial con el primer equipo. Ahora la decisión depende de Giráldez.

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Al partido le faltó ritmo. Fue el típico duelo de pretemporada, con escasas ocasiones de goles y dominio alterno. En la primera media hora de juego, solo Miguel Román amenazó con un libre directo muy centrado que Yáñez desvió sin dificultades.

Claudio Giráldez probó de inicio a varios jugadores del filial -Joel López, Óscar Marcos y Ángel Arcos-; a Aleix Febas, una de las dos caras nuevas, en el centro del campo; y a Álvaro Núñez, fichado en el mercado invernal del pasado curso y en el que el cuerpo técnico tiene depositadas muchas esperanzas tras superar su periodo de adaptación.

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El Sporting mejoró con el paso de los minutos y sobrepasado el ecuador del primer tiempo logró, por momentos, quitarle el balón al Celta, aunque sin llegar a generar peligro. En el minuto 39, tras una rápida transición, Febas buscó su primer gol como celeste con un disparo desde la frontal que detuvo Rubén Yáñez.

No fue la última para los celestes antes del descanso. El joven Ángel Arcos, tras una recuperación en el centro del campo y una gran carrera por banda izquierda, rozó el 1-0. Su disparo lo desvió a córner el defensa rojiblanco Pablo Vázquez con el cuerpo.

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El Celta arrancó con otro once la segunda parte. Como en el primer amigable ante el Braga, Giráldez situó en la portería a Coke Carrillo, guardameta del filial, por delante de Iván Villar, al que la dirección deportiva sigue buscando una salida.

Los celestes se adueñaron del balón. Moriba aportó más equilibrio en la medular, y Aspas, Williot y Hugo González empezaron a entrar en juego. Fue precisamente el atacante del filial, que ya había marcado en el amistoso de Braga, quien abrió el marcador tras una asistencia de Aspas.

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Tras el 1-0, el Sporting se estiró en busca del empate. Asustó con un centro muy cerrado de Iosifov y un cabezazo de Duñabeitia, dos de los jugadores de refresco en el once del argentino Nicolás Larcamón, pero el Celta conservó su renta para celebrar la primera victoria de la pretemporada.

-- Ficha técnica:

1 - Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Joel; El-Abdellaoui, Miguel Román, Febas; Óscar Marcos; Jutglá y Ángel Arcos. También jugaron: Coke Carrillo (ps), Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Vecino, Carreira, Moriba, Hugo Burcio, Javi Rueda, Williot, Iago Aspas, Hugo González y Starfelt.

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0 - Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Pablo García; Gelabert, Manu Rodríguez, Gularte, GAspar, Corredera y Sarco. También jugaron: Duñabeitia, Iosifov, Iker Martínez, Miguel Conde, Enol Prendes, Chris Ferreres y Bruno Rubio.

Goles: 1-0, m.61: Hugo González

Árbitro: Pedro Hermida. Amonestó a Iosifov en el minuto 85.

Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada disputado en el campo de A Lomba (Vilagarcía de Arousa). EFE

dmg/apa