0-0. El Deportivo no pasa del empate sin goles ante el Oviedo

Oviedo, 25 jul (EFE).- El Deportivo, en un amistoso serio y sin casi ocasiones, no pasó del empate sin goles ante el Oviedo en un partido que se disputó en el Carlos Tartiere y que estuvo marcado por las lesiones de Ilyas Chaira en los carbayones y Alti en los blanquiazules.

Antonio Hidalgo no esperó e hizo debutar en el Carlos Tartiere a Pierre-Emerick Aubameyang, flamante último fichaje del Deportivo, poniendo en liza un once formado por Germán; Alti, Ximo Navarro, Noubi, Barcia, Quagliata; Amatucci, Jensen, Mario Soriano; Bill Nsongo y Aubameyang.

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El Oviedo intentó dominar en los primeros compases del partido, pero el Deportivo se asomó con peligro y tras un centro de Ximo Navarro fue el central Dani Calvo el que tuvo que salvar en el área pequeña ante la amenaza Bill Nsongo y Aubameyang, la pareja de delanteros de los blanquiazules.

Las lesiones hicieron acto de presencia cuando el ritmo del encuentro más bajo era y primero fue Alti, lateral del Dépor, el que pidió el cambio tras notar una molestia, entrando al partido Luismi Cruz; diez minutos después, Ilyas Chaira cayó al suelo en una disputa y tras notar un fuerte dolor en su brazo derecho también tuvo que ser sustituido.

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Ni Julián Calero ni Antonio Hidalgo hicieron cambios al descanso y el Oviedo y el Deportivo salieron al segundo tiempo con los mismos que acabaron el primero, y el control del encuentro fue más parejo, con alternancias en un campo y en otro pero sin ocasiones claras.

Después de que Aldasoro estrellase el balón a la escuadra y Jensen no aprovechase la mejor jugada colectiva del Deportivo, Hidalgo movió su banquillo e introdujo hasta siete futbolistas: Arnau Comas, Villares, Riki, Zakaria, Kevin SR, Samu Fernández y Gijselhart.

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No hubo más ocasiones claras sobre el césped del Carlos Tartiere, en el Deportivo tuvieron minutos Xabi Campos y Quique Teijo y, aunque el Oviedo empujó algo más, el 0-0 fue el resultado con el que acabó el amistoso. EFE.

Pfg/apa