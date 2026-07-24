Vox rechaza que la causa de los incendios sea el cambio climático y los atribuye a la "ideología" y la "incompetencia"

Vox ha rechazado este viernes que el cambio climático sea la causa de los incendios forestales que asolan varias partes de España y los ha atribuido a la "ideología" ecologista, la "incompetencia" y el "abandono" del campo.

"No es el cambio climático, es una ideología criminal, incompetencia y abandono", ha indicado el perfil oficial de Vox en la red social X. La publicación del partido de Santiago Abascal incluye una imagen que, bajo el texto, "fácil de entender" muestra una imagen de un monte en invierno a la izquierda y un incendio en verano. "Si no se limpian los montes en invierno, arden en verano", reza.

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En otro 'post' Vox usa otra imagen para explicar las prioridades de Sánchez: el rescate de la aerolínea Plus Ultra, actualmente investigado por la Justicia, pero no los incendios, según dicen. "Así de claro y así de crudo", agrega.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, señaló a principios de esta semana que su partido no niega el cambio climático y que la discrepancia surge al culpar a la acción del hombre por causarlo. Además, puso el foco en el "fanatismo climático" y dijo que en Vox no son "alarmistas, sino conservacionistas" de los paisajes y la naturaleza. "No la queremos restaurar, la queremos conservar", remarcó.

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