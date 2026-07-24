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Unai Núñez y Carles Pérez, fuera de la lista para el duelo contra el Sporting

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Vigo, 24 jul (EFE).- El central Unai Núñez y el extremo Carles Pérez, con los que no cuenta Claudio Giráldez para la temporada 2026-27, han vuelto a quedarse fuera de la convocatoria para el partido amigable de mañana, sábado, contra el Sporting de Gijón, en la que sí figuran el sueco Carl Starfelt y el guineano Ilaix Moriba.

Unai Núñez y Carles Pérez ya no viajaron con el equipo a Portugal para disputar el primer amistoso contra el Braga. Al central vasco todavía le restan tres años de contrato, mientras que el extremo catalán, con una de las fichas más altas del grupo, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2027.

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Unai Núñez llegó a Balaídos desde el Athletic Club. Titular con Eduardo Coudet, Carlos Carvalhal y Rafa Benítez, el central perdió protagonismo en el once celeste con el ascenso de Giráldez al banquillo del primer equipo. Después de haber jugado más de 75 partidos en sus dos primeros años como céltico, el zaguero regresó al Athletic en calidad de cedido en la campaña 2024-25.

La pasada temporada se marchó cedido al Verona italiano, aunque en el enero regresó al fútbol español para jugar la segunda vuelta del campeonato con el Valencia.

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Carles Pérez también encadena dos cesiones consecutivas, pero su rendimiento ha estado lejos del esperado tanto en Getafe como la pasada campaña en el Aris de Salónica.

Las novedades en la convocatoria de Giráldez son el central Carl Starfelt, que se incorporó esta semana a los entrenamientos tras unas vacaciones que comenzaron más tarde por la disputa del Mundial con su selección nacional, e Ilaix Moriba, que se perdió el primer amistoso por una tenosinovitis en el Aquiles derecho.

Fuera de la lista también se han quedado los lesionados Javi Galán, Hugo Álvarez y Pablo Durán, mientras que el defensa Manu Fernández no viaja por decisión técnica. EFE

Dmg/apa

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