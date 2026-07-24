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Un incendio en una nave de palés de Albolote deja sin circulación el Metro de Granada

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Granada, 24 jul (EFE).- Un incendio en una nave de palés de madera ubicada en el polígono de Juncaril de Albolote (Granada) ha movilizado a bomberos, Guardia Civil y Protección Civil y ha obligado a detener el servicio del Metro de Granada, que ha establecido tramos parciales.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el incendio ha comenzado pasadas las 17:35 horas de este viernes en una nave dedicada a materiales de madera y palés junto a la carretera GR-3417 que comunica Albolote y Maracena.

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En la zona ha ardido además un camión sin que conste si es el origen del fuego o el vehículo se ha visto después afectado por las llamas.

El incendio ha generado numerosas llamadas de vecinos alertados por un fuego que es visible desde diferentes puntos de Granada capital y otros municipios del área metropolitana.

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En la zona trabajan Bomberos de Granada con varios vehículos y medios del Consorcio de Bomberos de la Diputación desplazados desde Guadix e Iznalloz. También se ha activado a Guardia Civil y Protección Civil de Albolote y a sanitarios, aunque no constan heridos.

El incendio ha provocado que, por motivos de seguridad, el Metro haya interrumpido su circulación por la zona y ofrezca servicios parciales que conectan Armilla con la parada de Cerrillo de Maracena.

Este mes ya se registró otro incendio en el mismo polígono industrial que obligó a restringir el tráfico en la circunvalación de Granada y que afectó además al tráfico ferroviario en la zona. EFE

mro/fs/jlp

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