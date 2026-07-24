Siguen activos los incendios de La Cerollera y Plan y el de Ejulve registra un rebrote

Zaragoza, 24 jul (EFE).- Los incendios forestales de La Cerollera (Teruel) y Plan (Huesca) siguen activos, mientras que el de Ejulve, también en la provincia turolense, ha registrado un pequeño rebrote en el flanco izquierdo, en una zona de pinar.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa autonómico (Cecop), el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado que el incendio de La Cerollera se declaró ayer por la tarde y hubo un primer aviso por humo en una zona en la carretera, con lo que pudo originarse por una piedra o una colilla, un extremo que determinará el Seprona.

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Este incendio afecta a unas 80 hectáreas y tiene un perímetro de 6 o 7 kilómetros, aparentemente sin llama en este momento, ha dicho el consejero, quien ha mostrado su preocupación por su evolución a lo largo de la jornada ante la previsión de viento sur muy fuerte en toda la provincia de Teruel, que será de entre 20 y 30 kilómetros por hora y alcanzará rachas de más de 40, además de mucho calor.

En este contexto, se ha avisado por el humo a algún municipio del entorno, sin que de momento se haya tomado ninguna medida.

En cuanto al incendio de Plan, en el Pirineo de Huesca, Bermúdez de Castro, ha explicado que se trata de un fuego en altura muy complicado de atacar que afecta a pino negro centenario con muchísima resina, lo que provoca que las llamas se reproduzcan con el sol una vez apagadas por los medios aéreos del operativo de extinción.

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Además, ha incidido en las altas temperaturas, por encima de los 30 grados, y en el viento "sofocante" que ha habido en esta zona los últimos días, aunque ha confiado en que las tormentas previstas para hoy ayuden a aplanar el fuego y también la bajada importante de temperaturas prevista para mañana, de más de 12 grados, y mínimas en torno a 8 grados.

Sobre el incendio de Ejulve, ha comentado que esta noche ha habido un pequeño rebrote en el flanco izquierdo que afecta a un pinar y que una vez sobrevolada la zona para analizar la situación, el operativo trabajará en su extinción durante el día para apagarlo, aunque también se espera viento fuerte, altas temperaturas y baja humedad.

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Este viernes, en el operativo en La Cerollera trabajarán 4 helicópteros y 10 cuadrillas terrestres de Infoar, con 6 autobombas y un buldócer, además del personal de dirección de extinción y su grupo de apoyo y cuatro medios aéreos y una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

En Plan, seguirán trabajando 2 helicópteros de Infoar y 5 medios aéreos del Miteco junto a Agentes para la Protección de la Naturaleza y personal de dirección de extinción.

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En Ejulve, trabajan 4 helicópteros del Gobierno de Aragón y de Castellón, 5 cuadrillas terrestres y 2 bulldozer.

En Orés, en las Cinco Villas, operan dos cuadrillas y dos autobombas siguen refrescando la superficie afectada por el incendio, que está controlado tras afectar a unas 15.600 hectáreas. EFE

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