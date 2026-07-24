Espana agencias

Sergio Llull renueva una temporada con el Real Madrid

Guardar
Google icon

Madrd, 24 jul (EFE).- El escolta y capitán del Real Madrid, Sergio Llull, ha ampliado su contrato hasta el final de la temporada 2026-2027, cuando afrontará su vigésima campaña consecutiva en el conjunto blanco de baloncesto, del que es el jugador con más partidos disputados en la historia.

A punto de cumplir 39 años, Llull (Mahón, Menorca, 1987), que llegó al Real Madrid en 2007 procedente del Bàsquet Manresa, continuará una temporada más al frente del proyecto madridista después de haber sido una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto, anunció este viernes el club en un comunicado.

PUBLICIDAD

El internacional español acumula 29 títulos con el club blanco: tres Euroligas, una Copa Intercontinental, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España. Además, con 1.249 encuentros oficiales, tiene el récord de partidos disputados con la camiseta del Real Madrid. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid se unen en un solo frente y obligan al desalojo de tres municipios más

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid se unen en un solo frente y obligan al desalojo de tres municipios más

Calendario astronómico de agosto 2026 en España: eclipses, Lágrimas de San Lorenzo y planetas con visibilidad única

Este mes se posiciona como uno de los más extraordinarios para los observadores del cielo en nuestro país

Calendario astronómico de agosto 2026 en España: eclipses, Lágrimas de San Lorenzo y planetas con visibilidad única

El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina con la idea de abrir a colegios: “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante”

Durante las 12 fechas de su residencia europea, entre septiembre y octubre, la cantante colombiana convertirá el recinto de Villaverde en una “ciudad efímera” con programación cultural previa a cada espectáculo

El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina con la idea de abrir a colegios: “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Qué debes hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios

Es fundamental no ventilar la casa ni realizar actividades al aire libre

Qué debes hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos