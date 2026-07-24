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Sabadell gana 971 millones hasta junio, 0,5 % menos, tras las plusvalías por venta de TSB

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Barcelona, 24 jul (EFE).- Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 971 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 0,5 % menos que un año antes, tras aflorar unas plusvalías netas de impuestos de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica.

El banco ha dado a conocer este viernes sus resultados de enero a junio, un período marcado por la venta de su filial británica a Banco Santander, que se cerró el 1 de mayo, por lo que el resultado recoge cuatro meses de aportación de TSB a las cuentas.

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Las cuentas hasta junio incorporan también otro impacto extraordinario, en este caso negativo, como el plan de prejubilaciones en España, aunque el saldo total de ambos efectos extraordinarios fue de una aportación positiva de 201 millones de euros netos a la cuenta de resultados.

Sin tener en cuenta la aportación de TSB y sin estos impactos extraordinarios, el beneficio recurrente del banco se situó en 691 millones de euros, un 14,1 % menos que un año antes, aunque la entidad subraya que ha comenzado a crecer trimestralmente (+ 8,4 %) gracias al impulso del negocio y pronostica que esta tendencia continuará.

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El margen de intereses alcanzó los 1.774 millones de euros hasta junio, un 2 % menos que en el primer semestre de 2025, y las comisiones alcanzaron los 643 millones, un 0,9 % menos.

Así pues, los ingresos del negocio bancario alcanzaron hasta junio los 2.417 millones, un 1,7 % menos.

Sin embargo, la entidad subraya que el margen de intereses inició un cambio de tendencia en el segundo trimestre, cuando aumentó un 3,4 % en relación al anterior trimestre, hasta los 902 millones, gracias a mayores volúmenes de crédito, por lo que Banco Sabadell mantiene su previsión de cerrar el ejercicio con un crecimiento superior al 1 %.

Igualmente las comisiones repuntaron un 4 % respecto al primer trimestre, hasta los 328 millones.

En cuanto al margen bruto, se situó en 2.463 millones de euros de enero a junio, un 2,8 % menos que un año antes.

Las cuentas del grupo reflejan que la filial británica, TSB, ha aportado en los primeros cuatro meses del año antes de la venta un total de 79 millones, frente a los 171 millones que generó en el primer semestre de 2025.

Respecto a la inversión crediticia bruta viva, aumentó un 5,5 % interanual, hasta 125.184 millones de euros, mientras que en España el crédito vivo creció un 3,6 %, hasta 107.100 millones, con avances en todos los segmentos de negocio.

La financiación a pymes y grandes empresas aumentó un 1,9 % interanual, las hipotecas lo hicieron un 3,4 %, el crédito al consumo, un 12,7 % y el destinado al sector público, un 8,2 %.

En la comparativa trimestral, la nueva producción de crédito se disparó un 38 % en empresas, un 22 % en hipotecas y un 9 % en consumo.

Con todo, la ratio de morosidad se redujo hasta el 2,47 % al cierre de junio, frente al 2,81 % de un año antes, mientras que la cobertura de los activos dudosos se situó en el 68,7 %.

De enero a junio los recursos de clientes crecieron un 6,4 % interanual, hasta 188.110 millones de euros, impulsados tanto por los recursos en balance, que aumentaron un 4,7 %, como por los recursos fuera de balance, que lo hicieron un 11 %, favorecidos por las suscripciones netas positivas en fondos de inversión y la evolución del negocio de gestión de patrimonios y seguros.

Respecto a los costes totales del semestre, ascendieron a 1.227 millones, al incorporar 88 millones de gastos no recurrentes derivados del plan de prejubilaciones puesto en marcha en España, que ya se ha completado y que el banco estima que generará unos ahorros anualizados de unos 40 millones brutos a partir de 2027.

Excluyendo estos impactos, los costes recurrentes aumentaron un 4,9 %, y Banco Sabadell se propone que crezcan por debajo del 3 % al cierre del ejercicio.

Por otra parte, la ratio de capital CET1 fully loaded, la que mide el capital de máxima calidad, se situó en junio en el 13,1 %, frente al 13,6 % del mismo período del año pasado.

En un comunicado, el consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha asegurado que los resultados "confirman la fortaleza" del proyecto de la entidad y ha añadido que los ingresos "se incrementan y lo harán más en los próximos trimestres gracias al fuerte impulso de la actividad comercial".

Por su parte, el director financiero, Sergio Palavecino, ha defendido la solidez del balance y ha recordado que el banco mantiene la confianza en alcanzar un RoTE -rentabilidad financiera- recurrente del 14,5 % este año. EFE

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