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Roberto Bautista será homenajeado en diciembre

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Castellón, 24 jul (EFE). El tenis español y castellonense despedirán en diciembre a Roberto Bautista una vez que ha decidido dejar la raqueta tras llegar a ser número 9 del ranking mundial y ganar doce títulos de la ATP, así como la Copa Davis.

En su tierra, Castellón, Roberto Bautista dirá adiós. “Va a ser un momento muy bonito, va a ser muy emotivo”, señaló en la rueda de prensa de despedida de este viernes para explicar que en diciembre jugará "un partido de exhibición ante un gran jugador", al que calificó de "amigo", y que entre ambos montarán "una bonita despedida".

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Además, el presidente del club de tenis Plana Sport y primer entrenador de Bautista, Jorge Bellés, añadió que “va a tener su homenaje en la gala del tenis el 15 de diciembre" y que están preparando "un partido de exhibición”, incluso que “como los toreros que se quieren retiran en la plaza de toros, él se quiere retirar en la pista de tenis”, dijo.

Se barajan varias opciones como fecha para la disputa de ese último partido y en casa de Roberto Bautista, donde dio sus primeros golpes con la raqueta. Podría ser bien entre el 5 y el 12 de diciembre o el 19 de diciembre, “ante un jugador top mundial”, detalló Jorge Bellés, presidente de Plana Sport, instalación en la que se realizará este encuentro.

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“Tardaremos muchísimos años en tener un jugador del nivel de Roberto Bautista", concluyó Bellés, quien en tono jocoso solicitó un monumento en su homenaje en el centro de la ciudad, “en la plaza María Agustina”, mientras que el tenista aseguró que seguirá "vinculado al tenis, pero de otra manera”. EFE

qrg/cta/cmm

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