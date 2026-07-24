Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un incendio en Toledo

(Actualiza la EC5523 con el restablecimiento del servicio)

Madrid, 24 jul (EFE).- La circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid se ha restablecido sobre las 17.15 horas de este viernes, tras estar interrumpida durante unos 45 minutos por un incendio próximo a la vía a la altura de la comarca toledana de La Sagra, ha informado Adif.

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El gestor ferroviario había explicado en una publicación en su red social X que el fuego era ajeno a la explotación ferroviaria, pero que su proximidad a la vía había obligado a detener los trenes entre las estaciones toledanas Mora y Orgaz, y la comarca de La Sagra.

Renfe también ha confirmado en sus redes sociales que los trenes de media distancia de ese corredor también se estaban viendo afectados, aunque posteriormente ha comunicado que la circulación ya se ha restablecido.

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Ayer jueves, un incendio entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares por un incendio próximo a la vía ya causó la interrupción durante hora y media de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

La pasada semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dio por hecho en una entrevista en RNE que este verano, como pasó el pasado, muchos incendios interrumpirán el servicio ferroviario y lamentó que "es una realidad que lamentablemente nos tocará vivir porque los incendios en España han aumentado en los últimos años un 80 %".

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"Estamos envueltos en una situación climática que convierte un sistema especialmente sensible como es el ferroviario en un sistema agredido por el clima también", destacó. EFE