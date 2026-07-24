Podemos acusa a Ayuso de no contratar más bomberos forestales y mostrar "desidia e incompetencia" ante los incendios

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de no contratar suficientes bomberos forestales y de pedir la intervención del Gobierno ante los incendios que asolan el suroeste de Madrid ante su "incompetencia y desidia".

"La gestión de Ayuso es bajar impuestos a los ricos, no contratar a los bomberos forestales necesarios y además dejarlos sin recursos", ha lanzado a través de la red social 'X', haciéndose eco de una denuncia expresada por un colectivos de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, que lamentaron que no han sido activados para luchar contra las llamas en Almorox.

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Para el dirigente de Podemos, el papel de la presidenta regional cuando "arde Madrid" es "ir a hacerse la foto y pedir que intervenga el Gobierno ante su incompetencia y desidia". "Terrible", ha zanjando.

En la misma línea se ha expresado la secretaria general de Podemos y futura candidata a las elecciones autonómicas de Madrid, Ione Belarra, quien ha denunciado que hay bomberos forestales que no han sido activados o no tienen medios suficientes cuando varios incendios asedian la comunidad.

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"Una situación gravísima e insostenible ante la gravedad de los fuegos. Todo mi apoyo a quienes están sufriendo las consecuencias", ha expresado también en las redes sociales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en varios términos municipales como Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

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