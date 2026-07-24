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Paul McGrath vuela a Birmingham al revalidar el título de 10.000 marcha con mejor marca

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Málaga, 24 jul (EFE).- El marchador catalán Paul McGrath inauguró el medallero del Campeonato de España absoluto de atletismo, al proclamarse este viernes campeón de los 10.000 metros marcha en la primera jornada del torneo que se celebra en Málaga hasta el domingo, con la participación de unos 800 atletas pertenecientes a 125 clubes.

McGrath ofreció una exhibición de autoridad para revalidar el título conquistado el pasado año en Tarragona. Desde los primeros compases dejó claras sus intenciones y, tras endurecer el ritmo a partir del 1.500, terminó por romper la carrera en el paso por el 3.000, donde dejó atrás a Álvaro López y Diego García. A partir de ese momento marchó en solitario hasta la meta con una demostración de fortaleza que confirmó su condición de principal favorito.

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El atleta catalán cruzó la línea de llegada con un tiempo de 38:23, registro con el que rebajó en 26 segundos su mejor marca personal y certificó un excelente estado de forma a menos de un mes para el Campeonato de Europa de Birmingham, previsto del 10 al 16 de agosto.

El triunfo supone, además, un importante impulso para un marchador que ya cuenta en su palmarés internacional con una medalla de plata en el Europeo de 2024 y otra de bronce en el Mundial del pasado año en 20 kilómetros.

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La medalla de plata fue para Óscar Martínez Rodríguez (L'Hospitalet Atletisme), que firmó un crono de 39:03.59, mientras que el bronce correspondió a Daniel Chamosa (SG Pontevedra), tercero con 39:22.48, ambos con mejores registros personales.

Completaron las cinco primeras posiciones José Manuel Pérez Rubio (Trops-Cueva de Nerja), cuarto con 39:23.12, y Álvaro López Núñez (Grupompleo Pamplona Atletismo), que acabó quinto tras ceder en el tramo decisivo de la prueba. EFE

jmd/cmm

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