Oliver Crawford vence a Alejandro Moro y deja sin españoles el Open Castilla y León

Segovia, 24 jul (EFE).- El torneo Open Castilla y León de El Espinar se quedó sin jugadores españoles en las semifinales de su cuadragésima edición tras la derrota de Alejandro Moro frente a Oliver Crawford, en el encuentro que cerró la jornada de los cuartos de final.

Moro mantuvo el partido igualado durante el primer parcial, pero una rotura en el noveno juego le dio a su oponente la oportunidad de hacerse con el set y Crawford no desaprovechó su opción, y, con un 6-4, puso el partido a su favor.

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Después, el británico encadenó ocho juegos consecutivos para cerrar el pase a semifinales con un contundente 6-0 en el segundo parcial.

Crawford se medirá al francés Martineau por una plaza en la final después de que el galo se impusiera por un doble 6-4 a Yanki Erel en el primero de los dos enfrentamientos entre jugadores de Francia y Turquía en los cuartos de final, que se decantaron en favor de los tenistas franceses.

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El segundo de esos enfrentamientos midió a Luka Pavlovic con Mert Alkaya en un duelo con muy poca historia: Pavlovic pasó por encima de su oponente y se impuso por 6-1 y 6-2 sin ceder una sola bola de rotura.

El estadounidense Keegan Smith evitó una semifinal gala al imponerse a Paul Inchauspe en el encuentro más igualado de la jornada, en el que ambos jugadores hicieron gala de su potencia con el servicio para ganar sus juegos con relativa comodidad.

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Los tres sets tuvieron que resolverse en el tie break. El primero cayó del lado de Inchauspe, que metió mucha presión a su rival. Pero Smith aguantó el tipo, y en la muerte súbita de la segunda manga logró igualar el choque, llevando el partido a una tercera manga que de nuevo tuvo que decidirse en el tie break, con el americano más acertado en el momento decisivo del choque.

- Martin Martineau (FRA) vence a Yanki Erel (TUR) por 6-4 y 6-4

- Oliver Crawford (GBR) vence a Alejandro Moro (ESP) por 6-4 y 6-0

- Luka Pavlovic (FRA) vence a Mert Alkaya (TUR) por 6-1 y 6-2

- Keegan Smith (USA) vence a Paul Inchauspe (FRA) por 6-7(4), 7-6(2) y 7-6(4).

EFE

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