Mutualidad celebra la aprobación de la ley de mutualidades alternativas por dar "certidumbre" al colectivo

Mutualidad ha afirmado este viernes que "celebra" y "valora positivamente" la ley de mutualidades alternativas que ha aprobado e Congreso este jueves, al considerar que aporta "certidumbre" y mejora la planificación financiera de los mutualistas.

La entidad aseguradora defiende que la norma mantiene la alternatividad, mejora la planificación financiera de los mutualistas y regula una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los mutualistas alternativos.

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Asimismo, considera que la ley aporta "certidumbre" al colectivo y preserva su derecho de elección, y sostiene que continuará colaborando con la Administración Pública durante el desarrollo reglamentario de la misma --en el que se concretarán los aspectos operativos de esta pasarela-- con el fin de "contribuir, desde una perspectiva técnica, a una aplicación de la norma que garantice la máxima seguridad jurídica".

En este sentido, Mutualidad afirma en un comunicado que la ley incorpora varias de las principales propuestas impulsadas por la entidad, como el mantenimiento de la alternatividad, el reconocimiento de complemento a mínimos para mutualistas pasivos, la exención de tributación en el traspaso de fondos de Mutualidad al sistema público y la adopción de medidas que facilitan a las mutualidades el acceso a la información tributaria necesaria para el cálculo de las cuota.

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Finalmente, apunta que ofrecerá información actualizada a través de su espacio web específico sobre la pasarela al RETA --donde se podrán consultar las principales claves de la ley, su operativa y los avances del desarrollo reglamentario-- y anuncia una sesión informativa online para el 27 de julio por parte del director general de Grupo Mutualidad, Rafael Navas, para resolver dudas de los mutualistas al respecto.

El PP, el PSOE y Vox se unieron el jueves en el Pleno del Congreso para ratificar una reforma legal que excluye a los mutualistas que están jubilados de la pasarela por la que podrían transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA).

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Esta ley tiene por principal objetivo el diseño de esa pasarela, ya que muchos profesionales colegiados suscritos a un régimen de mutualidad están cobrando pensiones de unos 400 a 500 euros mensuales tras décadas de trabajo. En algunos casos, el traspaso de los derechos al RETA podría impulsar la pensión hasta los 1.200 euros al mes.