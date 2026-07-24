Espana agencias

Moses Wright desembarca en Milán tras frustrase su llegada al Barça

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- El pívot Moses Wright formalizó este viernes un contrato "plurianual" con el Olimpia Milán, según informó el club italiano, después de que no cuajase su fichaje por el Barça, con el que tenía un acuerdo.

En uno de los movimientos más rocambolescos del verano, el propio jugador había confirmado su llegada a la Ciudad Condal a finales de junio durante una entrevista con la televisión griega Cosmote TV, por lo que su aterrizaje en e Palau Blaugrana se daba por segura de cara a la próxima temporada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, y según diversas informaciones, el interior estadounidense, cerca de hacerse con pasaporte macedonio, podría haber roto su acuerdo con el Barça, previo pago de su cláusula de rescisión, para comprar su libertad y poder firmar por otro equipo de la Euroliga.

Así, sin llegar a ser presentado con la camiseta azulgrana, Wright abandona el Zalgiris lituano y, pasando de manera exprés por Barcelona, acuerda su llegada al Milán.

PUBLICIDAD

El pívot cuajó una de sus mejores temporadas en la Euroliga en las filas del equipo de Kaunas, con unos promedios de 13,2 puntos, 6,5 rebotes, 0,9 tapones y 17,1 de valoración por partido.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Tengo muchas ganas de conocer a todos los aficionados del Olimpia y de jugar en Milán. Es una ciudad realmente increíble, con una gran cultura, y también me entusiasma la idea de trabajar para el Olimpia. Juntos podemos lograr algo especial este año”, dijo Wright a los medios del club.

Formado en la Universidad de Georgia Tech y con experiencia en la NBA, China y Turquía, Wright llegó al Olympiacos en enero de 2024 en su primera experiencia con un equipo Euroliga.

En Grecia, como suplente habitual de Nikola Milutinov, dejó granes muestras de su poderío físico cerca del aro y ganó la Copa de Grecia en 2024 y la liga helena en 2025, además de alcanzar dos Finales a Cuatro consecutivas.

Su última campaña en Zalgiris con jugadores de la talla de Sylvain Francisco o Nigel Williams-Goss ha sido una de las mejores de su carrera, fue clave para que los lituanos alcanzaran las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga, donde cayeron frente al Fenerbahce turco.

Su llegada forma parte del renovado proyecto del Olimpia Milán, que también ha oficializado las incorporaciones de jugadores como RJ Cole, Darius Thompson o Alec Peters. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Un día antes de celebrarse La Velada del Año VI, el streamer ha revelado que ha recibido propuestas de políticos para subirse al ring, pero descarta incorporarlos al cartel

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Carlos Lozano dice adiós a su programa de citas en Mediaset: Telecinco cancela la emisión tras un mes de bajas audiencias

La cadena ha reestructurado las tardes solamente cinco semanas después del primer capítulo de ‘Amor o lo que surja’

Carlos Lozano dice adiós a su programa de citas en Mediaset: Telecinco cancela la emisión tras un mes de bajas audiencias

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, acumula a diario largas colas para comprar una porción de paella Bomba Paella, el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Ibai Llanos confiesa que hay políticos que se han ofrecido a pelear en La Velada: “Es algo que no me gusta”

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título