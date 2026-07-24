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Morant afirma que no comparó a Feijóo con Hitler y que reflexionó sobre políticas racistas

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València, 24 jul (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado este viernes que no comparó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler, sino que hizo "una reflexión" sobre el "paralelismo" entre las políticas "xenófobas y racistas" de los Gobiernos nazis y esas mismas políticas en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha señalado durante una visita a la empresa aeroespacial EMXYS, en la Universidad Miguel Hernández, preguntada por la petición del PP de que dimita tras afirmar que el líder del PP está asumiendo posiciones de la extrema derecha y "está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

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"Yo no comparé a Feijóo con Hitler. Dicho eso, sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos", ha precisado la ministra de Ciencia.

Morant ha añadido que, "no siendo lo mismo", el miércoles en la Comunitat Valenciana se aprobó una ley de presupuestos de la Generalitat que incluyen la 'prioridad nacional', "que efectivamente son políticas xenófobas, racistas y también que deshumanizan y que no están, bajo nuestro criterio, con los derechos humanos -ha dicho-".

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"Es una reflexión que no la hago yo, la hace la ciencia, está demostrado científicamente, y también la hace la historia", ha indicado la ministra, para quien es "un mal comienzo" que el PP y Vox empiecen a implantar este tipo de políticas "que provocan luego reacciones en la sociedad, políticas que infunden odio, que enfrentan a unos ciudadanos con otros".

"A mí me preocupa, porque hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo", ha aseverado la dirigente de los socialistas valencianos. EFE

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