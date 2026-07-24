María Pellicer seguirá al frente de principal asociación de discográficas independientes

Madrid, 24 jul (EFE).- María Pellicer, directora ejecutiva de EO! Música y A Volar Music, ha sido reelegida como presidenta de la Unión Fonográfica Independiente (UFi), la principal asociación en España que aglutina a las discográficas al margen de las multinacionales.

"Desde la UFi seguiremos trabajando para defender los intereses de los sellos independientes, reforzar la visibilidad de nuestros artistas y contribuir a construir un ecosistema más sostenible, diverso y competitivo", ha señalado tras su confirmación en el puesto en declaraciones trasladas a los medios por esta asociación.

PUBLICIDAD

Su puesto fue revalidado en la XXII Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar este jueves, según ha informado UFi, en la que además se renovó la junta directiva de la organización.

Estará integrado en las vicepresidencias por Jorge Valencia (Calaverita Records) y Beatriz Concepción (Oso Polita), mientras que la tesorería recae en Alfonso López (Sideral Music) y la secretaría en Inés Collarte (Entrebotones).

PUBLICIDAD

Los nuevos vocales serán Alicia Calvo (Ace Music), Nore Freixa (Montgrí), María Eguizabal (Vanana Records), Javier Liñán (El Volcán), Kike Perea (Everlasting Records), David Aguado (El Tragaluz), Claudia Orellana (Son Buenos), Miguel Ángel Sánchez (Discos Lollipop), Miguel Ángel Sancho (Producciones Blau) y Fernando Rosado (Karonte).

La Unión Fonográfica Independiente representa actualmente a más de 130 sellos discográficos y empresas independientes de todo el país y es, por volumen de lanzamientos, la principal fuente de novedades. EFE

PUBLICIDAD