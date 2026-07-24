Madrid cifra en unas 6.000 hectáreas la superficie quemada en el incendio del suroeste

Cenicientos (Madrid), 24 jul (EFE).- El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha cifrado en unas 6.000 hectáreas la superficie quemada en el incendio forestal que asola el suroeste de la región, que ya es solo uno, y ha advertido de que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por las fuertes rachas de viento.

En declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, Novillo ha explicado que este viernes se ha cumplido uno de los escenarios previstos por los técnicos, la unión del incendio procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, que forman ya “un único incendio".

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Ese incendio tiene una cabeza que avanza hacia Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, motivo por el que se ha ordenado la evacuación de estos municipios.

El consejero ha señalado que el siguiente escenario que preocupa a los servicios de emergencia es la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila), aunque ha precisado que, en principio, no se espera que ocurra en las próximas horas.

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No obstante, ha indicado que los efectivos ya trabajan “como si esa situación pudiera producirse” debido a las condiciones meteorológicas.

Según Novillo, el incendio avanza a una velocidad de entre cinco y seis kilómetros por hora, pero el viento previsto, con rachas superiores a los 50-60 kilómetros por hora, puede acelerarla y favorecer una rápida propagación del fuego.

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El consejero ha asegurado que la prioridad del operativo, dirigido por la Unidad Militar de Emergencias (UME), es “salvar vidas” y ha recalcado que la Comunidad de Madrid mantiene desplegado “el mayor dispositivo de su historia”, aunque también debe reservar medios para responder a la posibilidad de que se produzcan nuevos incendios en una jornada de riesgo extremo.

“Este incendio está ahora mismo fuera de capacidad de extinción. Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones”, ha afirmado Novillo, quien ha confiado en que la bajada de temperaturas, el aumento de la humedad y el cambio de viento previstos para la noche y, sobre todo, para este sábado, permitan mejorar la evolución del incendio.

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Asimismo, ha destacado la coordinación con la UME durante el relevo en la dirección del operativo tras la declaración del nivel 3 de emergencia y ha agradecido el trabajo de los bomberos, la Guardia Civil y el resto de efectivos desplegados.

Respecto a la evacuación de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, el consejero ha indicado que afecta a una población potencial de unas 9.000 personas, que serán dirigidas mediante el sistema Es-Alert a distintos municipios del eje de la A-5, entre ellos Sevilla la Nueva, Navalcarnero, Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Alcorcón y Leganés, donde se han habilitado recursos para su acogida. EFE

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