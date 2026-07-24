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Los españoles Guillén, Castellví y Cañellas lideran la prueba a falta de una jornada

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Barcelona, 24 jul (EFE).- A falta de una jornada para la conclusión, la embarcación española Hang Ten con Guillén, Castellví y Cañellas mantiene el liderato de la clasificación general del Europeo de J/70 con seis puntos de ventaja sobre el Empeiria del estadounidense John Heaton.

A diferencia de la jornada anterior, marcada por los vientos muy ligeros, este viernes Barcelona ofreció un escenario más estable. La flota comenzó a competir con viento de levante de unos 12 nudos, con algunas rachas de hasta 14 nudos, que fueron perdiendo intensidad durante la segunda manga hasta los 8 nudos. El Comité de Regatas pudo completar las dos pruebas previstas.

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Así en la primera manga del día, el ganador fue el Lexie del sueco John de Champs, que supo aprovechar las mejores condiciones del inicio de la jornada para imponerse en una prueba muy disputada, mientras que el Hang Ten cruzó la línea de llegada en sexta posición, suficiente para conservar el liderato provisional.

La segunda prueba presentó un escenario completamente distinto. Con el viento perdiendo intensidad, la táctica volvió a cobrar protagonismo y el Empeiria del estadounidense John Heaton se llevó la victoria por delante de los brasileño Haroldo Solberg (OceanPact) y Renato Cunha (Tô Nessa).

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El Hang Ten de los españoles no encontró en esta ocasión las mejores sensaciones y finalizó en la trigésimo segunda posición, un resultado que permitió al Empeiria recortar diferencias en la clasificación general.

Los españoles llegarán a la jornada decisiva con 49 puntos, seis menos que el Empeiria, mientras que el brasileño Mindset completa el podio provisional con 80 puntos.

Clasificación general provisional

1. Guillén / Castellví / Cañellas (Hang Ten) 49 pts

2. John Heaton (USA, Empeiria) 55 pts

3. Ralph Vasconcellos Rosa (BRA, Mindset) 80 pts

7. Ricardo Terrades (ESP, HSN Sailing Team ). EFE

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