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La tercera ola de calor deja 151 muertes atribuibles a las altas temperaturas

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Madrid, 24 jul (EFE).- La tercera ola de calor, que ha comenzado este martes y ha finalizado este jueves, ha provocado 151 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra inferior a los fallecimientos del primer y segundo episodio de estas características de finales de junio y principios de julio, respectivamente.

Según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en la tercera ola de calor se han producido en España un total de 151 muertes atribuibles a estas causas, aunque los datos son preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables.

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En este sentido, los fallecimientos atribuibles a causas relacionadas con altas temperatura en la segunda ola de calor, que tuvo lugar del 5 de julio al 9 de julio, fueron 454.

En cambio, en el primer fenómeno de estas características, que se produjo del 21 al 25 de junio, se sumaron finalmente 333 muertes.

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo ('sobremortalidad').

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La mayor 'sobremortalidad' de esta tercera ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas, se produjo el 23 de julio, cuando se registraron 61 muertes, en contraste con el día anterior, que hubo 47 fallecimientos y con el primer día, que dejó 43.

Cabe destacar que las olas de calor anteriores que han tenido lugar este verano en España se han alargado durante cinco días, mientras que la última ha tenido una duración de solo tres jornadas.

El tercer y último día de la tercera ola de calor del verano ha dejado unas temperaturas muy elevadas, por lo que se activó el aviso rojo (peligro extraordinario) en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde se llegaron a alcanzar los 44 ºC en algunas zonas, y en Castilla-La Mancha.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado, en una publicación en X, que durante el fin de semana tendremos "una tregua con el calor".

"Lo más probable es que sea breve, ya que durante los días siguientes volverán a subir las temperaturas", ha explicado la institución, y ha añadido que uno de los aspectos más destacados de este verano es la gran persistencia de las altas temperaturas.

Según el MoMo, en lo que va de julio, se han registrado 1.622 muertos por causas vinculadas a temperaturas extremas, mientras que el mes de junio dejó un dato final de 939 fallecimientos.

Desde el inicio del periodo estival -que este sistema sitúa en el 15 de mayo, coincidiendo con la activación del plan calor por parte del Ministerio de Sanidad-, en nuestro país se han producido 2.680 defunciones vinculadas al exceso de temperatura. EFE

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