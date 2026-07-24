Justicia prevé crear otras 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en 2027

Madrid, 24 jul (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este viernes a las comunidades autónomas la voluntad del Gobierno de volver a crear otras 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en 2027.

Según ha informado Justicia en un comunicado, Bolaños ha hecho este anuncio en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, en la que Gobierno y comunidades con las competencias en Justicia transferidas han analizado la implantación de la ley de Eficiencia y los tribunales de instancia.

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En la reunión, que se ha celebrado telemáticamente, se han analizado los primeros resultados de los tribunales de instancia, el nuevo modelo judicial que se empezó a implantar en julio de 2025.

El ministro ha detallado que, en el último año, han aumentado los juicios señalados (un 7,3 %) y celebrados (un 5,4 %) y ha bajado la cifra de nuevos asuntos ingresados (un 9,9 % menos), especialmente en la jurisdicción civil (-21,3 %).

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Esta caída de la litigiosidad coincide con la entrada en vigor de la ley de Eficiencia, que obliga a recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar un proceso judicial.

Según ha detallado Bolaños, los efectos del primer año de los tribunales de instancia han conseguido algo que no se producía desde hace una década, empezar a doblar la curva de asuntos pendientes de resolución, comenzando por la jurisdicción civil.

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Asimismo, ha destacado que, gracias a la cooperación entre administraciones y a una inversión "sin precedentes", en esta legislatura se ha avanzado de forma clara en la transformación de la organización judicial para hacerla "más eficiente" y en la construcción de una Justicia digital.

Según Justicia, el ministro ha agradecido la valoración "muy positiva" que, en términos generales, han trasladado las comunidades autónomas sobre la implementación de los tribunales de instancia y la nueva oficina judicial en este primer año de vigencia.

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Otro punto del orden del día han sido los avances en digitalización gracias a la colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas. En concreto, en ámbitos como la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal, que ya funciona prácticamente en todo el territorio, o la Carpeta Justicia, el portal del Ministerio para hacer trámites judiciales online que ya está activo en 11 comunidades.

Para ofrecer servicios digitales cada vez más homogéneos a ciudadanos, profesionales y órganos judiciales de todo el país, el Ministerio ha firmado convenios para la transferencia de soluciones tecnológicas en materia de Justicia con 8 de las 12 comunidades con la competencia transferida.

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A través de estos convenios, el Gobierno ha cedido gratuitamente recursos tecnológicos a las consejerías de Justicia de Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, el País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Los convenios con la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria y Aragón también están a punto para ser firmados, según detalla el Ministerio. EFE