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Investigado un hombre de 87 años por circular en sentido contrario y causar un accidente

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Logroño, 24 jul (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 87 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción temeraria, tras circular con su vehículo en sentido contrario al establecido en un tramo de autovía a su paso por el municipio riojano de Navarrete y provocar un siniestro vial.

La Guardia Civil recibió un aviso sobre la presencia de un turismo que circulaba en dirección contraria por la autovía LO-20, en el término municipal de Navarrete, a unos 14 kilómetros de Logroño.

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Los agentes del Sector de Tráfico comprobaron que el vehículo implicado había provocado también un siniestro vial a lo largo de un recorrido de unos 2,3 kilómetros, con lo que infringió gravemente la normativa de circulación, ha detallado este viernes, en una nota, la Guardia Civil en La Rioja.

Las diligencias practicadas han permitido determinar que el conductor investigado viajaba acompañado de su esposa con destino a su localidad de residencia para pasar unos días de vacaciones.

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Durante el trayecto, su acompañante se percató de que había olvidado la cartera, motivo por el que el conductor decidió cambiar de sentido y regresar por la misma calzada, por lo que circuló en dirección contraria a la permitida.

El conductor arrojó un resultado negativo en las pruebas de alcoholemia y detección de drogas.

La Guardia Civil ha añadido que esta maniobra supuso un grave riesgo para la seguridad del resto de usuarios de la autovía y obligó al conductor de un turismo que circulaba correctamente a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

Sin embargo, ambos vehículos colisionaron de forma lateral, con el resultado de daños materiales, sin que se produjeran lesiones personales.

Los agentes, para evitar una nueva situación de riesgo y de manera preventiva, trasladaron el vehículo del investigado hasta el garaje de su domicilio, próximo al lugar de los hechos.

También realizaron la retirada cautelar de su permiso de conducción y de las llaves del vehículo, después de que el conductor manifestara su intención de continuar circulando.

Las diligencias han pasado a disposición de la autoridad judicial. EFE

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