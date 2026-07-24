Iker Bravo pone rumbo a Inglaterra para reforzar el ataque del Watford

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- El Watford ha anunciado este viernes el fichaje del delantero español Iker Bravo, a través de su cuenta oficial de X.

El catalán, de 21 años, deja el Udinese y afronta una nueva aventura en el club inglés como uno de los refuerzos en ataque durante las próximas tres temporadas, donde buscará continuidad en la Liga de Campeones tras su paso por Italia.

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Formado en las canteras de Barcelona y Real Madrid, y tras su trayectoria en el Bayer Leverkusen y la selección española, el director técnico del grupo, Gian Luca Nani, lo describió como "un jugador de ataque versátil con una excelente calidad técnica".

Bravo comenzó en el Udinese en 2024, aunque durante la segunda mitad de la última temporada jugó cedido en Las Palmas para sumar minutos.

Durante sus años en Italia disputó 37 partidos oficiales entre Serie A y Copa de Italia, mientras que en el equipo canario participó en 19 encuentros de LaLiga Hypermotion, sin lograr marcar ni repartir asistencias.

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En el último Campeonato de Europa sub-19, disputado en 2024 y ganado por España, Bravo fue elegido mejor jugador de la competición, algo que le ayudó a confirmar el potencial que ya había demostrado. EFE