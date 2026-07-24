Herbert firma otra gran jornada en Reino Unido, con los españoles sin opciones

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- El jugador australiano Lucas Herbert se mantuvo este viernes en la cabeza del torneo de Reino Unido de LIV, la liga saudí de golf, después de firmar otra gran ronda que remató con un total de -17, y de aguantar el empuje del estadounidense Bryson DeChambeau, quien llegó a ponerse líder provisional.

A falta de dos rondas, los cinco españoles quedan sin opciones de victoria, con Josele Ballester como mejor clasificado, con -3, mientras que Jon Rahm mejoró algo, pero de forma insuficiente y está con -1.

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Después de hacer un espléndido -11 en la primera jornada en la prueba que se celebra en Rocester, en el centro de Inglaterra, Herbert hizo -6 en la segunda, el mejor de la sesión junto con el sudafricano Dean Burmester, y aumentó en un golpe su distancia respecto a DeChambeau, que quedó con -13.

El oceánico tuvo un comienzo irregular, con cuatro ‘birdies’ y tres ‘bogeys’ en la primera mitad del recorrido, pero en los últimos siete volvió a ofrecer su mejor versión con otros tres golpes bajo par y un ‘eagle’.

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La tendencia de DeChambeau fue la contraria, con un buen inicio en el que acumuló cinco ‘birdies’ hasta el hoyo 10, pero sufrió en la segunda parte y encajó dos ‘bogeys’.

El californiano llegó a ponerse al frente del liderato con un golpe sobre Herbert, pero luego le devolvió el primer puesto.

DeChambeau es el único que tiene opción de arrebatar la corona de LIV a Rahm, que sumaría su tercer título consecutivo en la general de la liga saudí si ganase en Rocester y el estadounidense no fuese segundo en solitario.

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Sin embargo, después de su mala primera vuelta, el jugador vasco estuvo más entonado, pero sin ofrecer su mejor cara y, además, encajó un doble ‘bogey’ en el hoyo 8 que le frenó.

El exnúmero uno del mundo cerró el recorrido con -2, para un total de -1 en la clasificación, muy lejos de sus expectativas.

Por delante están Ballester, con -3, los mismos que hizo en la ronda, y David Puig, con -2, mientras que Masaveu también está con -1.

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El español peor clasificado es Sergio García, con +4, después de una vuelta con cuatro golpes por encima del par.

Tercero en la tabla es el inglés Tyrrell Hatton, con -10, seguido del surcoreano Byeong-Hun An y del estadounidense Varner Harold III, ambos con -9. EFE

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