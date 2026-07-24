Granger, nuevo mentor en la estructura deportiva del Movistar Estudiantes

Madrid, 24 jul (EFE).- El uruguayo Jayson Granger será el nuevo mentor de los jugadores y jugadoras del Movistar Estudiantes, según informó el club en un comunicado tras su retirada como jugador profesional este viernes.

El exbase colegial aportará su experiencia en una función centrada en el acompañamiento del desarrollo deportivo y personal de los jugadores, especialmente en la transmisión de los valores que han marcado su trayectoria.

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Además, impulsará la creación y desarrollo de la red Alumni–ExEstudiantes, fortaleciendo el vínculo con aquellas personas que formaron parte de la historia del club, y colaborará de manera transversal con las áreas institucional, de marketing y deportiva.

El baloncestista internacional uruguayo, además de Estudiantes defendió los colores de Unicaja Málaga, Anadolu Efes, Baskonia, ALBA Berlín, Reyer Venezia Mestre y Peñarol, comunicó que se retira de la actividad profesional tras una extensa carrera que deja "con el corazón lleno y la tranquilidad de haberlo dado todo" e inicia una nueva etapa en la entidad estudiantes para seguir fortalenciendo el proyecto del club. EFE

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