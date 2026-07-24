El IBEX 35 suma un 1,65 % y se acerca a los 19.600 puntos con el impulso de los resultados

Madrid, 24 jul (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha subido este viernes un 1,65 %, y se queda a las puertas del nivel de los 19.600 puntos, en una jornada marcada de nuevo por la presentación de resultados empresariales y la caída del precio del petróleo hasta los 96 dólares.

Tras los retrocesos de la víspera, el selectivo ha sumado 318,4 puntos, ese 1,65 %, para cerrar en los 19.585,4 puntos. Además, despide la semana con una revalorización del 1,92 %. En el año acumula una subida del 13,16 %.

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Varias de las compañías que han rendido cuentas este viernes al mercado lideran los avances del IBEX 35. Acerinox ha sumado un 10,7 % y Banco Sabadell, un 3,44 %. Por el contrario, los títulos de Mapfre han acogido con caídas del 4,67 % los números de la aseguradora.

De los grandes valores, Santander ha ganado un 3,17 %; BBVA, un 2,56 %; Iberdrola, un 0,71 %; Inditex, un 1,11 %; y Telefónica, un 0,14 %; mientras que Repsol ha cedido un 0,23 %. EFE

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