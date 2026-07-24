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El Festival de Almagro cierra con teatro, circo, música y reivindicando la igualdad

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Almagro (Ciudad Real), 24 jul (EFE).- La 49 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro afronta este fin de semana su clausura con una programación que combina teatro, música y circo que reivindican la igualdad, además de actividades impulsadas por el propio certamen para apoyar la creación contemporánea vinculada al Siglo de Oro.

La directora del festival, Irene Pardo, ha presentado este viernes las principales propuestas del último fin de semana, en el que podrán verse espectáculos como 'Fiesta', 'El trujamán entre Cervantes y Shakespeare', 'Romances. Entre Oriente y Occidente', 'Entre bobos anda el juego' y 'Don Chisciotte'.

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Pardo ha destacado que la programación mantiene la apuesta por la diversidad de disciplinas y por el apoyo a nuevos creadores.

Entre las propuestas ha destacado la presencia de 'Don Chisciotte', dirigida por Piero Corbella, encargada de clausurar el festival en el Teatro Municipal.

La directora ha asegurado que supone "un privilegio" contar con esta producción y ha invitado al público a no perdérsela porque ha asegurado que será "maravillosa".

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También ha puesto el acento en 'El trujamán entre Cervantes y Shakespeare', de Pepe Zapata, una obra que ha calificado como un ejemplo del apoyo del festival a la creación contemporánea.

Ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse durante las residencias artísticas impulsadas por el certamen y que ese proceso creativo "ha permitido darle el empujón definitivo" hasta su estreno en el Corral de Comedias.

Pardo ha señalado que iniciativas como esta demuestran la voluntad del festival de acompañar a los creadores desde el nacimiento de una idea hasta su estreno ante el público.

La directora también ha celebrado el regreso de la compañía Morboria con 'Entre bobos anda el juego', de la que ha destacado la complicidad que mantiene con el Festival de Almagro.

Ha asegurado que tiene especial interés en ver sobre el escenario la interpretación compartida entre padre e hija y ha recordado el éxito que obtuvo la compañía en la pasada edición, cuando protagonizó uno de los homenajes y exposiciones más recordados por el público.

Sobre Laura Ferrer, que junto con Marta Poveda y Natalia Llorente son las directoras de 'Fiesta', ha resaltado que prácticamente se ha convertido en una integrante más del festival por su participación en diferentes producciones de esta edición.

Y ha recordado que el año pasado presentó 'El noble arte del engaño', surgido también de Plataforma Corral, y ha considerado que aquel montaje ha servido para consolidar una nueva compañía y demostrar que este programa del festival "ha venido para quedarse".

Según Pardo, Plataforma Corral está consiguiendo atraer a nuevos creadores y a un público joven hacia el teatro del Siglo de Oro desde el propio espacio donde nació este género, el Corral de Comedias de Almagro.

Además de los espectáculos de sala, el último fin de semana mantendrá la programación de teatro circo en las calles de la localidad y las distintas exposiciones que forman parte de la edición de este año.

Durante su intervención, Pardo ha querido detenerse especialmente en la muestra 'Hace realidad lo fingido, verdadero lo aparente', dedicada al papel de las mujeres en el Siglo de Oro y ha aprovechado para expresar su preocupación por los últimos asesinatos machistas.

"Aparentemente vivimos en una sociedad igualitaria, pero la verdad es que no lo es mientras sigan estos asesinatos", ha afirmado.

Ha recordado que la exposición desmonta el tópico de la reclusión femenina en aquella época y reivindica el protagonismo de mujeres que fueron actrices, autoras, empresarias teatrales y gestoras de compañías.

Pardo ha insistido en que el Festival de Almagro "no sucede fuera de la vida" y ha defendido que la cultura debe mantener un compromiso con la realidad social. EFE

abc/cst/aam

(foto)

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